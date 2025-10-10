scorecardresearch
 

Just Corseca ने लॉन्च किए दो OWS ईयरबड्स, बेहद खास है डिजाइन, इतनी है कीमत

OWS ईयरबड्स इन दिनों काफी पॉपुलर है. अगर आप कम बजट में ऐसे डिजाइन वाले ईयरबड्स तलाश रहे हैं, तो एक ब्रांड ने अपने दो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. Just Corseca ने दो OWS बड्स को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. इन्हें आप पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन बड्स में क्या कुछ है खास और कितनी है कीमत.

Just Corseca ने दो नए ईयरबड्स को लॉन्च किया है, जो OWS स्टाइल के हैं. (Photo: Just Corseca)
Just Corseca ने अपने लेटेस्ट ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने ओपन-ईयर स्टीरियो कैटेगरी में एंट्री करते हुए दो नए प्रोडक्ट- Stalk और Synq OWS को पेश किया है. ओपन-ईयर वायरलेस स्टीरियो (OWS) कैटेगरी इन दिनों काफी पॉपुलर हो रही है. ये सामान्य ईयरबड्स के काफी अलग हैं. कई ब्रांड्स इस कैटेगरी में एंट्री कर रहे हैं. 

ओपन-ईयर वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स जैसे बड्स होते हैं, जो कान के अंदर नहीं लगाए जाते हैं. बल्कि ये कान के बाहर, किनारों पर लटके होते हैं. इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये कान को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं. इसलिए बाहर क्या हो रहा है उसकी आवाज आती रहती है. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

ब्रांड का कहना है कि उनके लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लाइटवेट डिजाइन के साथ आते हैं, जिन्हें पूरे दिन आसानी से पहना जा सकता है. Stalk OWS में बिल्ट-इन सिलिकॉन क्वाड माइक सिस्टम मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.4 दिया गया है. ये ईयरबड्स 10 मीटर तक कनेक्ट रह सकते हैं. 

ब्रांड का कहना है कि सिंगल चार्ज में इन्हें 40 घंटे तक यूज किया जा सकता है. हालांकि, बड्स को फुल चार्ज होने में लगभग 40 मिनट का वक्त लगेगा. चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट दिया गया है. ये डिजाइन कानों में सीधे जाने वाली आवाज को कम करता है, जिससे लोगों को उलझन कम होती है. कान में हवा का फ्लो बना रहता है. आप इसे ब्लैक, ग्रे या पर्पल कलर में खरीद सकते हैं. 

वहीं Synq OWS की बात करें तो इसमें HD वॉयस वाला माइक मिलता है. इसमें भी ब्लूटूथ 5.4 मिलता है. बड्स में 60mAh और केस में 400mAh की बैटरी लगी है. सिंगल चार्ज में इसे 50 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें टच कंट्रोल मिलते हैं और ये दो कलर ऑप्शन में आता है. इसे ब्लैक और सिल्वर कलर में खरीद सकते हैं. 

कितनी है कीमत? 

दोनों ही प्रोडक्ट्स को कंपनी ने आकर्षक कीमत पर लॉन्च किया है. Stalk की कीमत 1299 रुपये है, जबकि Just Corseca Synq OWS की कीमत 2999 रुपये है. इन्हें आप ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. ये ऑफलाइन मार्केट में भी उपलब्ध होंगे.

