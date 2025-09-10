scorecardresearch
 

आ गए दुनिया के बेस्ट ANC वाले TWS, AirPods Pro 3 के फीचर कर देंगे हैरान, इतनी है कीमत

Apple Awe Dropping Event 2025: Apple ने तीन साल बाद नेक्स्ट जनरेशन AirPods Pro 3 को लॉन्च कर दिया है. AirPods Pro 2 की तुलना में कंपनी ने कई न्यू अपग्रेड्स और यूजफुल फीचर दिए हैं. कंपनी का दावा है कि ये दुनिया के बेस्ट ANC वाले बड्स हैं. आइये इसके फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

AirPods Pro 3
Apple AirPods Pro 3  को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि ये दुनिया के बेस्ट ANC वाले TWS हैं. इसके अंदर वायस ट्रांसलेशन, हार्ट ट्रैकिंग दी हैं.इसमें IP57 स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस का भी फीचर मिलता है. 

Apple ने तीन साल बाद नेक्स्ट जनरेशन AirPods को लॉन्च किया है. 2023 में Apple ने AirPods Pro 2 को अनवील किया था. उस दौरान इसमें डस्ट रेजिस्टेंस और USB-C चार्जिंग केस दिया गया था. दोबारा लेटेस्ट AirPods Pro 3  पर आते हैं और बताते हैं कि इसका वॉयस ट्रांसलेशन फीचर काफी खास है. 

क्या AirPods Pro 3 कई भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है?

AirPods Pro 3 के अंदर यूजर्स को रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है. ये विदेशी भाषा को बिना किसी परेशानी की ट्रांसलेट करने में सक्षम है. इससे आप किसी भी अनजान भाषा में बोलने वाले शख्स से कम्युनिकेट कर सकेंगे. 

उदाहरण के रूप में समझें तो अगर आप किसी विदेशी भाषा बोलने वाले शख्स से मिलते हैं और जब वह अपनी स्थानीय लैंग्वेज में बात करता है तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं.

यह भी पढ़ें: Apple CEO ने दिखाया iPhone 17 Pro का नया कलर, 'भगवा एडिशन' नाम से वायरल

ऐसे में AirPods Pro 3 उस विदेशी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कंवर्ट करके सुनाएगा. इतना ही नहीं जब आप अपनी लैंग्वेज में बोंलेंगे तो सामने वाले शख्स के लिए वह लैंग्वेज ऑटोमैटिक ट्रांसलेट हो जाएगी, जिसे आप अपने iPhone की मदद से उसको दिखा सकते हैं. इसके बाद वह शख्स उस ट्रांसलेटेड लैंग्वेज को पढ़कर आपकी बातों को समझ सकेगा.

Apple ने कंफर्टेबल का ध्यान रखा है और 10 हजार से ज्यादा 3D ईयर स्कैन को एनालाइज किया है. ऐसे में AirPods Pro 3 छोटे और बड़े कानों में आसानी से फिट हो सकेंगे. इसके साथ पांच साइज के ईयर टिप्स दिये जाएंगे. 

Apple AirPods Pro 3 असल में IP57 स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं. ऐसे में इन बड्स को आउटडोर एक्सरसाइज या जिम आदि में आसानी से यूज किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: 4 iPhone, 3 वॉच और... Apple ने लॉन्च किए 8 धमाकेदार प्रोडक्ट, ये हैं फीचर्स

AirPods Pro 3 की कीमत भारत और ग्लोबल मार्केट में कितनी है?

AirPods Pro 3 की भारत में कीमत 25900 रुपये है. इसका प्री ऑर्डर शुरू हो चुका है और 19 सितंबर से इसकी सेल शुरू होगी.

