Nothing का बंपर ऑफर, सस्ते में मिल रहे स्मार्टफोन, ईयरबड्स और चार्जर, ये हैं बेस्ट डील्स

Nothing ने 'Now or Nothing' सेल का ऐलान किया है, जिसमें नथिंग और CMF ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डील मिल रही है. ये सेल सीमित समय के लिए है. सेल का फायदा उठाकर आप Nothing Phone 3a सीरीज, CMF Phone 2 Pro, Nothing Ear, Nothing Ear a, CMF Buds Pro और CMF Buds Pro 2 को सस्ते में खरीद सकते हैं.

Advertisement

इन स्मार्टफोन और TWS ईयरबड्स के अतिरिक्त कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट ऑफर कर रही है. अगर आप नया फोन या ऑडियो प्रोडक्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

सेल में क्या है खास?

ब्रांड की मानें, तो इस सेल में Nothing Phone 3a Pro को सस्ते में खरीद सकते हैं. सेल में फोन का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 26,999 रुपये में मिल रहा है, जिसे कंपनी ने 29,999 रुपये में लॉन्च किया था. इस पर 1000 रुपये का प्राइस डिस्काउंट और 2000 रुपये का बैंक ऑफर है.

यह भी पढ़ें: Nothing Phone 2 खरीदें या Nothing Phone 3, जानें दोनों में अंतर

वहीं Nothing Phone 3a को भी आप सस्ते में खरीद सकते हैं. फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को आप 22,999 रुपये में खरीद पाएंगे. 24,999 रुपये में लॉन्च हुए इस हैंडसेट पर 2000 रुपये का बैंक ऑफर मिलेगा. वहीं CMF Phone 2 Pro को आप 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस पर 1000 रुपये का बैंक ऑफर है.

Advertisement

सस्ते में मिल रहे ईयरबड्स

Nothing Ear और Nothing Ear A को भी आप सस्ते में खरीद सकते हैं. इन डिवाइसेस को क्रमशः 11,999 रुपये और 7,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. सेल से आप इन डिवाइसेस को 8,499 रुपये और 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Nothing Phone 3 की कीमत लीक, इतने में हो सकता है लॉन्च, मिलेंगे फ्लैगशिप फीचर्स

वहीं CMF Buds, CMF Buds Pro और CMF Buds Pro 2 को आप क्रमशः 1,999 रुपये, 2499 रुपये और 3499 रुपये में खरीद सकते हैं. CMF Neckband Pro आपको 1,899 रुपये में मिल जाएगा. इसके अलावा CMF Watch Pro और CMF Watch Pro 2 सेल में 2,999 रुपये और 4,199 रुपये में मिल रहा है.

अगर आप चार्जर खरीदना चाहते हैं, तो भी नथिंग की सेल में आपको ऑफर मिल जाएगा. यहां से आप 100W और 140W का नथिंग चार्जर क्रमशः 2,999 रुपये और 3499 रुपये में खरीद सकते हैं. 11 जून से शुरू हुई नथिंग सेल 15 जून तक चलेगी. आप इन आइटम्स को फ्लिपकार्ट, Myntra, विजय सेल्स, क्रोमा और दूसरे रिटेल स्टोर से खरीद पाएंगे.