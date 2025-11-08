नए लुक में आएगा iPhone 18 Pro, लीक हुआ डिजाइन, मिलेंगे गजब के फीचर्स

Apple ने iPhone 17 सीरीज को इस साल सितंबर में लॉन्च किया है. लॉन्च के महज दो महीने बाद ही iPhone 18 Pro मॉडल्स के फीचर्स लीक होने लगे हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में iPhone 18 Pro के डिजाइन में बड़े बदलाव की जानकारी सामने आई है. फोन का बैक पैनल कुछ साल पहले आए Nothing फोन और HTC के कुछ मॉडल के डिजाइन से इंस्पायर्ड होगा.

स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा के लिए डिस्प्ले कटआउट मिलेगा. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में ऐपल का नेक्स्ट जेनरेशन A20 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर होगा. आइए जानते हैं ऐपल के अपकमिंग स्मार्टफोन में क्या कुछ खास होने वाला है.

नए डिजाइन के साथ होगा लॉन्च

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने दावा किया है कि iPhone 18 Pro सीरीज में ट्रांसपैरेंट रियर पैनल मिलेगा. वहीं iPhone 18 Pro Max में स्टील इनकेस्ड बैटरी मिलेगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो ऐपल iPhone 18 Pro सीरीज के लिए HIAA (होल इन एक्टिव एरिया) टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है.

इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैमरा या फेस ID को OLED पैनल में इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसका मतलब है कि फ्यूचर iPhone में हमें नया डिस्प्ले मिल सकता है. संभव है कि कंपनी फुल स्क्रीन iPhone पर काम कर रही हो. फोन में पंच होल कटआउट मिल सकता है, जिसमें सेल्फी कैमरा होगा.

कब लॉन्च होगा iPhone 18 Pro?

रियर पैनल की बात करें, तो कंपनी iPhone 17 Pro वाले कैमरा आइलैंड डिजाइन को दोहरा सकती है. iPhone 18 Pro के डिस्प्ले साइज में कोई बदलाव नहीं होगा. कंपनी वैपर चेंबल कूलिंग का इस्तेमाल कर सकती है, जो स्टेनलेस स्टील से बना होगा.

iPhone 18 Pro सीरीज में नया बरगंडी, कॉफी और पर्पल कलर इंट्रोड्यूस हो सकता है. इसके अलावा कंपनी अपने फोल्डिंग फोन को भी सिंतबर 2026 में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, iPhone 18 को कंपनी iPhone 18e के साथ 2027 में लॉन्च कर सकती है. ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी लीक रिपोर्ट्स के आधार पर है. ऐपल ने आधिकारिक रूप से कोई डिटेल शेयर नहीं की है.

