scorecardresearch
 

Feedback

नए लुक में आएगा iPhone 18 Pro, लीक हुआ डिजाइन, मिलेंगे गजब के फीचर्स

iPhone 18 Pro सीरीज की लॉन्चिंग में अभी लगभग 10 महीने का वक्त है. ये सीरीज अगले साल सितंबर में लॉन्च हो सकती है, लेकिन इसकी डिटेल्स लीक होने लगी हैं. कंपनी इस हैंडसेट को नए रियर डिजाइन के साथ लॉन्च कर सकती है. साथ ही iPhone 18 Pro सीरीज में तीन नए कलर का विकल्प दिया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या कुछ इस सीरीज में खास होगा.

Advertisement
X
iPhone 18 Pro को कंपनी तीन नए कलर ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है. (Photo: AI Generated)
iPhone 18 Pro को कंपनी तीन नए कलर ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है. (Photo: AI Generated)

Apple ने iPhone 17 सीरीज को इस साल सितंबर में लॉन्च किया है. लॉन्च के महज दो महीने बाद ही iPhone 18 Pro मॉडल्स के फीचर्स लीक होने लगे हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में iPhone 18 Pro के डिजाइन में बड़े बदलाव की जानकारी सामने आई है. फोन का बैक पैनल कुछ साल पहले आए Nothing फोन और HTC के कुछ मॉडल के डिजाइन से इंस्पायर्ड होगा.  

स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा के लिए डिस्प्ले कटआउट मिलेगा. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में ऐपल का नेक्स्ट जेनरेशन A20 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर होगा. आइए जानते हैं ऐपल के अपकमिंग स्मार्टफोन में क्या कुछ खास होने वाला है. 

नए डिजाइन के साथ होगा लॉन्च 

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने दावा किया है कि iPhone 18 Pro सीरीज में ट्रांसपैरेंट रियर पैनल मिलेगा. वहीं iPhone 18 Pro Max में स्टील इनकेस्ड बैटरी मिलेगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो ऐपल iPhone 18 Pro सीरीज के लिए HIAA (होल इन एक्टिव एरिया) टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

iPhone 13
सस्ता iPhone खरीदकर फंस तो नहीं रहे हैं आप? समझ लें ये बात 
Nothing Phone 2
Nothing फोन पर दिख रहा हैं विज्ञापन, यूजर्स हुए परेशान 
iPhone 16
आज खत्म हो रही Flipkart Sale, इतने हजार में मिल रहा iPhone 16  
Apple iPhone 16 Plus in Ultramarine colour
इस iPhone पर मिल रहा 25 हजार का डिस्काउंट, ऐसे मिलेगी डील  
iPhone 17 Pro
ऑरेंज से पिंक हुआ iPhone 17 Pro, क्या आपके फोन का भी रंग बदल जाएगा  

यह भी पढ़ें: iPhone Air 2 में होगा बड़ा बदलाव, सामने आई तस्वीर, बदल सकता है डिजाइन

Advertisement

इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैमरा या फेस ID को OLED पैनल में इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसका मतलब है कि फ्यूचर iPhone में हमें नया डिस्प्ले मिल सकता है. संभव है कि कंपनी फुल स्क्रीन iPhone पर काम कर रही हो. फोन में पंच होल कटआउट मिल सकता है, जिसमें सेल्फी कैमरा होगा. 

कब लॉन्च होगा iPhone 18 Pro?

रियर पैनल की बात करें, तो कंपनी iPhone 17 Pro वाले कैमरा आइलैंड डिजाइन को दोहरा सकती है. iPhone 18 Pro के डिस्प्ले साइज में कोई बदलाव नहीं होगा. कंपनी वैपर चेंबल कूलिंग का इस्तेमाल कर सकती है, जो स्टेनलेस स्टील से बना होगा.

यह भी पढ़ें: iPhone नहीं, सैमसंग का फोन यूज करते हैं मार्क जकरबर्ग, फीचर्स कर देंगे हैरान 

iPhone 18 Pro सीरीज में नया बरगंडी, कॉफी और पर्पल कलर इंट्रोड्यूस हो सकता है. इसके अलावा कंपनी अपने फोल्डिंग फोन को भी सिंतबर 2026 में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, iPhone 18  को कंपनी iPhone 18e के साथ 2027 में लॉन्च कर सकती है. ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी लीक रिपोर्ट्स के आधार पर है. ऐपल ने आधिकारिक रूप से कोई डिटेल शेयर नहीं की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement