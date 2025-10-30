scorecardresearch
 

Feedback

बिना एयर प्यूरीफायर भी घर की हवा होगी एकदम क्लीन, Dyson एक्सपर्ट ने बताया कमाल का तरीका

देश के कई शहरों और जिलो में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. दिल्ली-NCR जैसे बड़े शहर का AQI 400 पार कर चुका है. एयर पॉल्यूशन की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बिना एयर प्यूरीफायर के घर के अंदर की हवा को क्लीन करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

Advertisement
X
घर के अंदर की हवा कैसे रखें क्लीन. (Photo: Unsplash)
घर के अंदर की हवा कैसे रखें क्लीन. (Photo: Unsplash)

दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण चर्चा का विषय है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की मदद से आप अपने इलाके या शहर के पॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं. घर के अंदर हवा क्लीन करने के लिए बहुत से लोग एयर प्यूरीफायर का यूज करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बिना एयर प्यूरीफायर के भी घर के अंदर की हवा को कैसे क्लीन कर सकते हैं. 

डायसन इंजीनियर स्टुअर्ट थॉपसन ने बताया है कि जब एयर पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता है तो अक्सर लोग बाहर की हवा पर तो ध्यान देते हैं. इस दौरान वे ये भूल जाते हैं कि घर के अंदर भी इनविजिबल पॉल्यूशन होता है. घर के अंदर डेली एक्विटिविटी की वजह से जैसे घर में खाना बनाना और सफाई करना आदि. 

ऐसे में जब भी घर के बाहर मौजूद पॉल्युशन से बचाव के लिए घर की खिड़की और दरवाजों को बंद कर देते हैं तो ये खतरनाक मॉलिक्यूल अंदर ही फंस जाते हैं. इसवजह से घर के अंदर हवा यानी इनडोर एयर ज्यादा प्रदूषित हो जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus Ace
OnePlus ला रहा 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन 
OnePlus 13s
दिवाली से ठीक पहले OnePlus का बड़ा ऐलान, पुराना फोन भी होगा नए जैसा 
Galaxy 7 Fold
सबसे पतला और फोल्डेबल स्मार्टफोन, देखें Galaxy Fold 7 रिव्यू  
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro, दोनों स्मार्टफोन्स में किसने मारी बाजी?  
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पांच हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी. (Photo: ITG)
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जल्द होगी स्कूलों में 5,346 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति 

साथ ही उन्होंने बताया है कि एयर प्यूरीफायर में निवेश करना समझदारी है. उन्होंने आगे बताया कि ऐसे प्यूरीफायर का सिलेक्शन करें, जिनके अंदर एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम हो. 

Advertisement

पॉल्यूशन को घर के दरवाजे पर रोके 

घर के अंदर की हवा को क्लीन रखने के लिए जरूरी है कि घर के अंदर जूते आदि पहनकर ना घूमें. लीविंग स्पेस को शू-फ्री जोन बनाएं. इसके लिए आप घर में माइक्रोफाइबर डोरमेट का यूज कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: HomePure Zayn Review: 69,900 वाला ये एयर प्यूरीफायर कितना दमदार है?

घर में कारपेट है तो रखें ध्यान 

बहुत से लोग घर के अंदर कारपेट आदि का यूज करते हैं. ऐसे में कारपेड के अंदर धूल और पालतू जानवरों को बाल आदि फंस जाते हैं. ऐसे में कारपेट को रेगुलर क्लीन करना चाहिए. ऐसे कारपेट को HEPA फिल्टर वाले वैक्यूम से क्लीन करना चाहिए. 

वेंटीलेशन का ख्याल रखें 

पॉल्यूशन का हाई लेवल होने के समय खिड़कियों को बंद रखना चाहिए. इससे जानलेवा हवा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी. घर में आप एग्जॉस्ट फैन का भी यूज कर सकते हैं. घर की खिड़कियां उस दौरान खोलें जब बाहर का AQI कम हो. 

घर को साफ सुधरा रखें और व्यवस्थित रखें 

घर को हमेशा क्लीन और व्यवस्थित रखना चाहिए. अव्यवस्थित घरों में ज्यादा धूल और एलर्जी पैदा करने वाले एलीमेंट इकट्ठा हो जाते हैं, ये एलर्जी बढ़ा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: नेचुरल एयर प्यूरीफायर और सेहत के लिए वरदान हैं ये 2 पौधे, आप भी घर में लगाएं

Advertisement

अगर आपके घर के अंदर एयर प्यूरिफायर मौजूद है तो उसके फिल्टर्स को रेगुलर क्लीन करना चाहिए. फिल्टर्स गंद होने पर जाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Raghopur Election
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement