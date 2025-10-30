बिना एयर प्यूरीफायर भी घर की हवा होगी एकदम क्लीन, Dyson एक्सपर्ट ने बताया कमाल का तरीका

दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण चर्चा का विषय है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की मदद से आप अपने इलाके या शहर के पॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं. घर के अंदर हवा क्लीन करने के लिए बहुत से लोग एयर प्यूरीफायर का यूज करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बिना एयर प्यूरीफायर के भी घर के अंदर की हवा को कैसे क्लीन कर सकते हैं.

डायसन इंजीनियर स्टुअर्ट थॉपसन ने बताया है कि जब एयर पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता है तो अक्सर लोग बाहर की हवा पर तो ध्यान देते हैं. इस दौरान वे ये भूल जाते हैं कि घर के अंदर भी इनविजिबल पॉल्यूशन होता है. घर के अंदर डेली एक्विटिविटी की वजह से जैसे घर में खाना बनाना और सफाई करना आदि.

ऐसे में जब भी घर के बाहर मौजूद पॉल्युशन से बचाव के लिए घर की खिड़की और दरवाजों को बंद कर देते हैं तो ये खतरनाक मॉलिक्यूल अंदर ही फंस जाते हैं. इसवजह से घर के अंदर हवा यानी इनडोर एयर ज्यादा प्रदूषित हो जाती है.

साथ ही उन्होंने बताया है कि एयर प्यूरीफायर में निवेश करना समझदारी है. उन्होंने आगे बताया कि ऐसे प्यूरीफायर का सिलेक्शन करें, जिनके अंदर एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम हो.

पॉल्यूशन को घर के दरवाजे पर रोके

घर के अंदर की हवा को क्लीन रखने के लिए जरूरी है कि घर के अंदर जूते आदि पहनकर ना घूमें. लीविंग स्पेस को शू-फ्री जोन बनाएं. इसके लिए आप घर में माइक्रोफाइबर डोरमेट का यूज कर सकता है.

घर में कारपेट है तो रखें ध्यान

बहुत से लोग घर के अंदर कारपेट आदि का यूज करते हैं. ऐसे में कारपेड के अंदर धूल और पालतू जानवरों को बाल आदि फंस जाते हैं. ऐसे में कारपेट को रेगुलर क्लीन करना चाहिए. ऐसे कारपेट को HEPA फिल्टर वाले वैक्यूम से क्लीन करना चाहिए.

वेंटीलेशन का ख्याल रखें

पॉल्यूशन का हाई लेवल होने के समय खिड़कियों को बंद रखना चाहिए. इससे जानलेवा हवा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी. घर में आप एग्जॉस्ट फैन का भी यूज कर सकते हैं. घर की खिड़कियां उस दौरान खोलें जब बाहर का AQI कम हो.

घर को साफ सुधरा रखें और व्यवस्थित रखें

घर को हमेशा क्लीन और व्यवस्थित रखना चाहिए. अव्यवस्थित घरों में ज्यादा धूल और एलर्जी पैदा करने वाले एलीमेंट इकट्ठा हो जाते हैं, ये एलर्जी बढ़ा सकते हैं.

अगर आपके घर के अंदर एयर प्यूरिफायर मौजूद है तो उसके फिल्टर्स को रेगुलर क्लीन करना चाहिए. फिल्टर्स गंद होने पर जाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है.



