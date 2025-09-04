GST कट से सस्ते होने जा रहे AC और TV, होगी कई हजार रुपये की सेविंग, देखें पूरी कैलकुलेशन

दीवाली, नवरात्र या कहें कि फेस्टिव सीजन से पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है. आने वाले दिनों में अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स से जुड़ा कोई सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बड़ी सेविंग होगी. ये सेविंग न्यू GST रेट्स के लागू होने के बाद होगी.

बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित GST Council की 56वीं बैठक हुई. इस मीटिंग के दौरान बड़े फैसले लिए और GST Tax Slab में बदलाव किए गए. इसके बाद स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर (AC), इलेक्ट्रोनिक डिशवॉशर पर लगने वाले GST Tax Slab में बदलाव कर दिया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. अभी तक इन पर 28% टैक्स लगता था अब 18% का टैक्स लगेगा.

Air Conditioners और TV आने वाले दिनो में सस्ते होंगे

नए बदलाव के तहत Air Conditioners पर अब 18 परसेंट का GST लगेगा, जो अब तक 28 परसेंट था. टेलीविजन को अब 18% GST Tax में कर दिया है, ये अभी तक 28 परसेंट के स्लैब में थीं.

नए GST रेट्स के बाद सस्ते होंगे टीवी. (Photo: AI Generated)

TV पर होगी इतने हजार रुपये की सेविंग

मान लीजिए TV का बेस प्राइस = 10,000 रुपये

पुरानी कीमत (28% GST) = 10,000 × 1.28 = 12,800 रुपये

नई कीमत (18% GST) = 10,000 × 1.18 = 11,800 रुपये

इतने रुपये की होगी बचत = 1,000 रुपये

GST कट के बाद AC के दाम कम होंगे. (Photo: AI Generated)

नए GST Tax के बाद AC पर कितनी होगी बचत?

Air Conditioners पर लगने वाले GST टैक्स की कीमतों की बात करें तो 28 परसेंट की जगह पर 18 परसेंट होने के बाद कई हजार रुपये की सेविंग होगी. इसको हमने नीचे उदाहरण से समझाया है.

मान लीजिए AC की बेस प्राइस = 30,000 रुपये

पुरानी कीमत (28% GST) = 30,000 × 1.28 = 38,400 रुपये

नई कीमत (18% GST) = 30,000 × 1.18 = 35,400 रुपये

इतने रुपये की होगी बचत = 3,000 रुपये

1 Ton से 2 Ton AC तक इतने हजार की होगी बचत (अनुमानित कीमत)

AC कैटेगरी अनुमानित बेस प्राइस (Rs) पुराना GST (28%) न्यू GST Tax (18%) कस्टमर की बचत (Rs) 1 Ton AC 30,000 38,400 35,400 3,000 1.5 Ton AC 40,000 51,200 47,200 4,000 2 Ton AC 50,000 64,000 59,000 5,000

डिशवॉशिंग मशीन भी होंगी सस्ती

डिशवॉशिंग मशीन का इस्तेमाल गंदे बर्तन को धोने में किया जाता है. इन मशीनों को घर से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है. डिशवॉशर मशीन पर 18% GST के तहत लाया गया है, अभी तक इसपर 28% लगेगी.

डिशवॉशिंग मशीन की बेस प्राइस = 10,000 रुपये

पुरानी कीमत (28% GST) = 10,000 × 1.28 = 12,800 रुपये

नई कीमत (18% GST) = 10,000 × 1.18 = 11,800 रुपये

इतने रुपये की होगी बचत = 1,000 रुपये

मॉनिटर और प्रोजेक्टर भी होंगे सस्ते

GST Tax में बदलाव के तहत मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स की कीमत में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा. जहां अभी तक 28% तक का टैक्स लगता था अब उसको 18% कर दिया है. इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा, खासकर युवाओं, कंटेंट क्रिएटर्स आदि को.

