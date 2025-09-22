scorecardresearch
 

TV, AC और डिशवॉशर मशीन.. ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए सस्ते, ऐसे करें बचत का कैलकुलेशन

GST के नए नियम आज से लागू हो चुके हैं, जिसकी जानकारी रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान दी है. उन्होंने इसे GST बचत उत्सव नाम दिया. 22 सितंबर के सूर्योदय के साथ ही नए रेट्स लागू हो चुके हैं. TV, AC और डिशवॉशर मशीन जैसे इलेक्ट्रोनिक्स आइटम सस्ते होने जा रहे हैं.

GST 2.0 के बाद सस्ते हुए टीवी और AC. (Photo: AI Generated)
GST काउंसिल और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद आज से GST के नए रेट्स आज से लागू हो चुके हैं. एक दिन पहले यानी रविवार की शाम को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया और बताया कि 22 सितंबर के सूर्योदय के साथ ही GST बचत उत्सव की शुरुआत होगी. इसे उन्होंने GST रिफॉर्म्स का नाम दिया. 

नए जीएसटी रेट्स लागू होने के बाद AC, TV, डिशवॉशर, मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स पर लगने वाले GST को 18 परसेंट कर दिया गया है, जो पहले 28% था. ऐसे में कस्टमर्स को पहले की तुलना में कम कीमत की पेमेंट करनी होगी.

महीने की शुरुआत में हुई थी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग  

महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल बैठक हुई थी, जिसमें GST के नए रेट्स का ऐलान हो चुका है. सरकार ने काफी सामान पर GST रेट्स में कटौती कर दी है. जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर यानी आज से लागू हो चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

जीएसटी 2.0 में TV सस्ते होंगे 

नए जीएसटी रेट्स लागू होने के बाद टेलीविजन सेट्स की कीमत भी कम होंगी. पहले जहां 28 परसेंट जीएसटी रेट्स लागू थे, जो अब 18 परसेंट पर आ गए हैं.

मान लीजिए किसी टीवी का बेस प्राइस 20 हजार रुपये है. ऐसे में उस पर पहले 28 परसेंट के हिसाब से 5600 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, जो अब 18 परसेंट यानी सिर्फ 3,600 रुपये लगेगा. ऐसे में कस्टमर्स को 2 हजार रुपये की बचत होगी.  

एयर कंडीशनर्स के दाम घटेंगे 

एयर कंडिशनर्स पर लगने वाले जीएसटी रेट्स भी डाउन हुए हैं. पहले 28 परसेंट का जीएसटी लगता था और अब ये 18 परसेंट पर आ गया है. 

मान लीजिए अगर एयर कंडीशनर का बेस प्राइस 30 हजार रुपये है, तो पहले उस पर करीब 8,400 रुपये का टैक्स लगता था, जो अब तक घटकर 5,400 रुपये हो जाएगा. ऐसे में नए जीएसटी रेट्स के बाद यूजर्स को करीब 3 हजार रुपये की बचत करने का मौका मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, बेहद खास है ये स्मार्टफोन

डिशवॉशर मशीन की कीमतें घटेंगी 

डिशवॉशर मशीन पर टैक्स को घटाकर 18 परसेंट कर दिया है, जो पहले 28 परसेंट पर था. डिशवॉशर मशीन का इस्तेमाल बर्तन धोने में किया जाता है. यह एक ऑटोमैटिक मशीन होती है.  

