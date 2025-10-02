भारतीय यूट्यूबर्स की बल्ले-बल्ले! गूगल ने तीन साल में दिए 21 हजार करोड़ रुपये

YouTube और भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है. आज के दौर में बहुत से लोग अपना यूट्यब चैनल चला रहा हैं. यूट्यूब ने बताया कि वह बीते तीन साल में भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को 21 हजार करोड़ रुपये की पेमेंट कर चुका है.

यूट्यूब के सीईओ नील मोहन इस साल मई महीने में आयोजित इवेंट के कंटेंट क्रिएटर्स को मिलने वाली पेमेंट के बारे में बताया. नील मोहन के मुताबिक, बीते तीन साल में भारतीय क्रिटर्स, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की पेमेंट हो चुकी है.

10 करोड़ चैनल्स तैयार हुए

भारतीयों में यूट्यूब को लेकर बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर नील बता चुके हैं कि भारत में बीते साल की 10 करोड़ चैनल्स अपलोड हुए, उनमें से 15 हजार क्रिएटर्स 10 लाख सब्सक्राइबर की संख्या पार कर चुके हैं.

अपना टैलेंट दिखाने का खास प्लेटफॉर्म

सीईओ पहले ही बता चुके हैं कि किसी क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब दुनियाभर के व्यूअर्स से कनेक्ट करने का जरिया बना चुका है. उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जितनी अच्छे तरीके से इसका फायदा उठा पा रहा है, जबकि ऐसा करने वाले बहुत ही कम देश हैं.

इनवेस्टमेंट की तैयारी

नील मोहन ने मई में बताया था कि उनका प्लेटफॉर्म भारतीय क्रिएटर्स इकोनॉमी में और इनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं. उनके मुताबिक, आने वाले दो साल में 850 करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट की जाएगी.

Youtube चैनल्स से कमाई कैसे करें

YouTube चैनल्स से कई क्रिएटर्स लाखों-करोड़ो रुपये कमा रहे हैं. आप भी अपना चैनल्स बनाकर उससे कमाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनें, जिसमें कुछ शर्ते होती हैं. उन शर्तों का पूरा करने के बाद आप एडसेंस से कमाई कर सकते हैं.

