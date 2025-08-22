YouTube से कमाई न होने पर यूट्यूबर बनी चोर, रिश्तेदार के घर से उड़ाए ₹10 लाख के गहने, जेल भेजी गई

MP News: जबलपुर में एक यूट्यूबर जब अपने यूट्यूब चैनल से आय अर्जित नहीं कर पाई तो उसने चोरी का रास्ता अख्तियार कर लिया. उसने अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के घर को निशाना बनाया, जहां से लगभग 10 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली. जब घर के मालिक ने चोरी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, तो वारदात का तरीका और चोरी का कारण सभी को चौंका देने वाला था.

गोहलपुर थाना इलाके में रहने वाली सजदा बी (32) जुलाई में आधारताल स्थित अपने रिश्तेदार के घर गई थी, जहां उसकी रिश्तेदार संजीदा बी (38) से मुलाकात हुई. जब सजदा बी ने बताया कि वह वहां से अपने मायके जाने वाली हैं, तो संजीदा के दिमाग में चोरी की योजना बनने लगी. उसने चुपके से सजदा बी के घर की चाबी चुरा ली और अपने पास रख ली.

इसके बाद, जब सजदा बी मायके चली गईं तो संजीदा उनके घर पहुंची, चाबी से ताला खोला और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर व नकदी चुरा ली. चोरी के बाद उसने घर को ताला लगाकर वापस अपने घर चली गई. करीब एक सप्ताह बाद जब सजदा बी घर लौटीं, तो बाहर से सब कुछ सामान्य दिखा. लेकिन घर के अंदर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि अलमारी में रखे जेवर और नकदी गायब थे. सजदा बी ने तुरंत गोहलपुर थाने में चोरी की FIR दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की, तो सबसे बड़ा सवाल था कि बिना ताला तोड़े चोर ने चोरी कैसे की.

पुलिस का शक करीबी लोगों पर गया. सजदा बी के घर से निकलने और मायके पहुंचने के सभी घटनाक्रमों और परिचितों पर पुलिस ने नजर रखी. इस दौरान संजीदा का व्यवहार संदिग्ध लगा. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में एक महिला स्कूटी पर बुर्का पहने सजदा बी के घर के आसपास घूमती दिखी. स्कूटी का नंबर जांचने पर वह संजीदा के नाम पर रजिस्टर्ड पाया गया. पुलिस ने संजीदा से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

गोहलपुर थाना प्रभारी रीतेश कुमार पटेल के मुताबिक, संजीदा ने बताया कि उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसमें वह खाने की रेसिपी के वीडियो अपलोड करती थी. काफी प्रयासों के बावजूद चैनल सफल नहीं हुआ और उसे बढ़ाने के लिए उसने कर्ज लिया. लेकिन सफलता के बजाय कर्ज बढ़ता गया. कर्ज चुकाने के लिए उसने यह चोरी की. पुलिस ने संजीदा के कब्जे से चुराए गए सोने-चांदी के जेवर बरामद कर लिए और उसे जेल भेज दिया.

