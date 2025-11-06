scorecardresearch
 

भारत में शुरू हुई Google Pixel Watch 4 की सेल, तीन महीने पहले हुई थी लॉन्च, इतनी है कीमत

Google Watch 4 price India: अगस्त में लॉन्च हुई Google Watch 4 अब सेल पर आ गई है. कई मार्केट में गूगल ने इस वॉच की सेल एक महीने पहले यानी अक्टूबर में शुरू कर दी थी. भारत में आप इस वॉच को कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं. ये वॉच दमदार फीचर्स के साथ आती है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Google Pixel Watch 4 कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है. (Photo: Google)
Google ने अपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच Pixel Watch 4 को इस साल अगस्त में लॉन्च किया था. कई मार्केट में इस वॉच की सेल अक्टूबर में शुरू हो गई थी, जबकि भारत में इसकी सेल अब यानी नवंबर में शुरू हो रही है. लॉन्च होने के लगभग तीन महीने बाद भारत में इस वॉच की सेल शुरू हो गई है. 

ये वॉच दमदार फीचर्स के साथ आती है. इसमें SpO2, ECG, स्किन टेम्परेचर जैसे हेल्थ फीचर्स मिलते हैं. वहीं फिटनेस ट्रैकिंग के लिए भी इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इस वॉच की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Google Pixel Watch 4 की कीमत 39,900 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत 41mm साइज और  Wi-Fi वाले वर्जन की है. वहीं 45mm वेरिएंट की कीमत 43,900 रुपये है. इस वॉच को आप गूगल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. उम्मीद है कि जल्द ही ये वॉच फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगी. Pixel Watch 4 के साथ आपको कई सारे बैंड का विकल्प मिलता है. आप अपने पसंद के मुताबिक बैंड चुन सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, स्मार्टफोन के लिए नया फीचर, लंबे सफर में ज्यादा चलेगी बैटरी

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Google Pixel Watch 4 में 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो ऑल्वेज ऑन फीचर के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 इस्तेमाल किया गया है. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3000 Nits की है. कंपनी की मानें तो इस डिवाइस में 100 परसेंट रिसाइकिल्ड ऐलुमिनियम इस्तेमाल किया गया है. 

यह भी पढ़ें: Google Pixel 9 पर बंपर ऑफर, बस इतनी रह गई है कीमत, मिलता है पावरफुल प्रोसेसर और दमदार कैमरा

स्मार्टवॉच Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आती है. ये डिवाइस Wear OS 6 पर काम करता है. इसमें 32GB का स्टोरेज और 2GB RAM मिलता है. स्मार्टवॉच में कंपास, हार्ट रेट और दूसरे सेंसर दिए गए हैं. इसमें स्लीप स्कोर, कार्डियो लोड, टार्गेट लोड और 40 से ज्यादा वर्कआउट मोड मिलते हैं. 

वॉच में बिल्ट-इन माइक और स्पीकर दिए गए हैं. डिवाइस 4G LTE, ब्लूटूथ 5.3, GPS, सैटेलाइट SOS कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स के साथ आता है. 41mm वाले वेरिएंट में 325mAh की बैटरी और 45mm वाले वेरिएंट में 455mAh की बैटरी मिलती है. इसमें फास्ट USB टाइप-सी चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है.

---- समाप्त ----
