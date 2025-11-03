scorecardresearch
 

Google की बड़ी तैयारी, स्मार्टफोन के लिए नया फीचर, लंबे सफर में ज्यादा चलेगी बैटरी

Google का नया पावर सेविंग मोड सामने आया है, जो स्क्रीन को पूरी तरह से बदल देगा. यह मोड गूगल मैप्स में नजर आएगा. जो यूजर्स लंबे सफर के दौरान नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का यूज करते हैं उनके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. न्यू अपडेट के बाद बैटरी ना के बराबर खत्म होगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

गूगल मैप में आ रहा है नया पावर सेविंग मोड. (Photo: Representational )
गूगल मैप में आ रहा है नया पावर सेविंग मोड. (Photo: Representational )

Google एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसकी मदद से स्मार्टफोन यूजर्स को बेहतरीन बैटरी बैकअप मिलेगा. यह फीचर सभी एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा. Google Maps का नया फीचर अभी बीटा वर्जन सामने आया है, जिसमें स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सबसे एडवांस्ड पावर सेविंग मोड तैयार हो रहा है. 

अधिकतर स्मार्टफोन यूजर्स लंबे सफर के दौरान नेविगेशन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट्स में बताया है कि गूगल न्यू पावर सेविंग मोड पर काम कर रहा है, जो इस समस्या को दूर कर देगा. 

बीटा वर्जन में हुआ खुलासा, आ रहा है नया पावर सेविंग मोड 

रिपोर्ट्स में बताया कि Android के लिए Google Maps के 25.44.03.824313610 beta वर्जन को ओपेन किया. वहां पर पावर सेविंग मोड के बारे में पता चला. यह अपने आप में बेहद खास है. 

नए मोड के तहत स्क्रीन में होगा बड़ा बदलाव 

गूगल मैप्स पर यूजर्स को एक नया बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल नेविगेशन यूजर इंटरफेस से सभी कलर को रिमूव कर देगा. इसमें यूजर्स को ब्लैंक एंड व्हाइट स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिलेगा. 

मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएंगे ये खास ऑप्शन 

ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर यूजर को संभावित पहुंचने का समय (ETA), दूरी आदि दिखाई देगी. ऐसे करने से मोबाइल की बैटरी को लंबे समय तक सेव किया जा सकेगा. यह फीचर उन लोगों के लिए यूजफुल होगा, जो लंबी दूरी के लिए गूगल मैप्स पर नेविगेशन देखते हैं. ऐसे में मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है.  

नेविगेशन के लिए यूज होने वाले ऐप्स की लिस्ट में Google Maps टॉप पर है. रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, स्पीड और अन्य डिटेल्स को यह मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं. इसमें कई अच्छे फीचर्स और टोल रेट्स की डिटेल्स तक देते हैं. साथ ही आप टोल बचाने के लिए नो टोल रोड्स का चुनाव कर सकते हैं. 

