Google Maps में आया नया फीचर, अब लेन में करेगा गाइड, बदल जाएगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस

Google Maps के लिए नए फीचर का ऐलान हो गया है, जिसकी मदद से अब कार चालक को लेन नेविगेशन की भी सुविधा मिलेगी. ये आपके सफर को आसान बनाएगा और गलत रास्तों पर भी जाने से रोकेगा. Google ने इस फीचर की जानकारी ब्लॉग में दी है. यह काफी कुछ आपको एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसा है.

Google ब्लॉग के मुताबिक, गूगल मैप्स में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पावर्ड लाइव लेन गाइडेंस फीचर को इंट्रोड्यूस्ड किया है. कंपनी ने इस फीचर को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक छोटा का वीडियो भी ब्लॉग में एम्बेड किया है.

ऐसे काम करेगा AI-पावर्ड लाइव लेन फीचर

वीडियो में बताया है कि AI-पावर्ड लाइव लेन गाइडेंस फीचर कैसे काम करेगा. वीडियो में दिखाया है कि जब कार रोड पर बनी लेन से बाहर जाएगी को ड्राइवर को संकेत दिए जाएंगे कि गाड़ी की लेफ्ट या राइट कर लें. मोड़ या फ्लाइओवर से पहले कई बार लेन बदलने की जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस की तैयारी, Google Maps बताएगा, कहां है खतरा?

Google Maps का नया फीचर का फायदा

सफर के दौरान जब कोई मोड़ या फ्लाईओवर आता है तो नई लोकेशन पर कार ड्राइवर को वक्त रहते पता नहीं चल पाता है कि कार को किस लेन में लेकर जाना है. ऐसे में वह गलत रोड या गलती से फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं. अब नया AI-पावर्ड लाइव लेन गाइडेंस फीचर आने के बाद ये गलती नहीं होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: CP Plus का पावरफुल डैशकैम CP F83C Review: ADAS से है लैस, पुरानी कार भी बन जाएगी हाईटेक

आफ्टर मार्केट के डैशकैम का ADAS जैसा फीचर

Google Maps का ये नया फीचर आपको आफ्टर मार्केट में सेल होने वाले डैश कैम के ADAS फीचर जैसा लग सकता है. उन डैशकैम में ADAS के नाम पर लेन बदलने पर अलर्ट मिलता है और ड्राइवर को सही लेन में जाने की सलाह दी जाती है.

इन कार को मिलेगा पहले अपडेट

Google Maps ने AI-पावर्ड लाइव लेन गाइडेंस फीचर की शुरुआत Google बिल्ट-इन वाली कारों से होगी. इस फीचर को सबसे पहले आने वाले महीनों में अमेरिका और स्वीडन में Polestar 4 कारों पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद यह फीचर अन्य रोड टाइप्स और ज्यादा कार मॉडलों पर भी रोलआउट किया जाएगा, जिसके लिए गूगल पार्टनरशिप भी कर रहा है.

---- समाप्त ----