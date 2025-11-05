scorecardresearch
 

Feedback

Google अंतरिक्ष में बनाएगा डेटा सेंटर! पहले कदम पर मिली सफलता, क्या है सुंदर पिचाई का Project Suncatcher?

Google CEO सुंदर पिचाई ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट सन कैचर के लिए एक सफल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है. प्रोजेक्ट सन कैचर की मदद से कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट में कंप्यूटिंग सिस्टम का सेटअप लगाना चाहती है, जिसको सूरज की रोशनी से पावर मिलेगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Google भारत में बनाने जा रहा नया डेटा सेंटर. ( File Photo: Getty Image)
Google भारत में बनाने जा रहा नया डेटा सेंटर. ( File Photo: Getty Image)

दुनियाभर में AI कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स को लेकर काम कर रही हैं. कोई धरती पर या फिर कोई समंदर के अंदर डेटा सेंटर बना रहा है. इस दिशा में Google एक कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहा है. अब गूगल अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाने जा रहा है, जिसको आगे डेटा सेंटर के रूप में भी यूज किया जा सकेगा. इसको लेकर Google ने एक सफल परीक्षण किया है और सीईओ सुंदर पिचाई ने पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी है. 

सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल ने लो अर्थ ऑर्बिट में पाई जाने वाले रेडिएशन की कंडिशन को फॉलो करते हुए एक सफल टेस्टिंग की है. इसमें ट्रिलियम-जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs) को टेस्ट किया है.  

प्रोजेक्ट सनकैचर के लिए यह एक बड़ी सफलता है. इस प्रोजेक्ट की मदद से गूगल अपने सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक को पूरा करना चाहते है. कंपनी इसकी मदद से अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग सिस्टम का सेटअप लगाना चाहता है, जिसको सूरज की रोशनी से पावर मिलेगी.  

सम्बंधित ख़बरें

गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
jio and google gemini
जियो यूजर्स को 18 महीनों तक मिलेगा Google AI Pro का Free एक्सेस, जानें- प्रोसेस 
Google Pixel 9
50 हजार में मिल रहा 80 हजार वाला फोन, कैमरा है जबरदस्त 
AI Browser ATLAS
OpenAI के एक कदम से हिला Google, 150 बिलियन डॉलर का हुआ नुकसान! 
सोशल मीडिया पर भी भारत की बेटियों का जलवा
जेमिमा बनीं भारत की सोशल मीडिया सेंसेशन, वर्ल्ड कप जीत के बाद बढ़े लाखों फॉलोअर्स 

सुंदर पिचाई का पोस्ट 

सुंदर पिचाई ने समझाया, TPU क्या है? 

गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि TPU असल में खास तरह की चिप्स हैं, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के काम को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया है. इन चिप्स की टेस्टिंग रेडिएशन एक्सपोजर के दौरान की गई और इन चिप्स पर डैमेज का कोई भी निशान नहीं दिखा है.    

Advertisement

सफल टेस्टिंग से इस बात के पॉजिटिव साइन मिलते हैं कि गूगल का एडवांस्ड हार्डवेयर सिस्टम, आउटर स्पेस के खतरनाक एनवायरमेंट का भी सामना करना सकेगा. बताते चलें कि आउटर स्पेस में हाई रेडिशन और तापमान तेजी से बदलता है. 

इस प्रोजेक्ट का मकसद सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पावर में बदलने का है. इसके लिए सोलर पावर पैनल्स का यूज किया जा सकता है. इस पावर को पृथ्वी के लो ओर्बिट में स्थापित लार्ज स्केल AI कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगा. 

इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? 

दरअसल, AI मॉडल जैसे ChatGPT, Gemini, Claude आदि को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. बिजली की इस जरूरत को पूरा करने के लिए अगर कोयला, गैस या डीजल का यूज होता है तो काफी ज्यादा प्रदूषण होगा. ऐसे में कंपनी इसको सोलर पावर से चलाना चाहती है, जिसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट में पूरा सेटअप लगाने का प्लान बनाया है.  

कहां से मिली है प्रेरणा 

गूगल को इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा मूनशूट प्रोजेक्ट से मिली है, जिसे अब अल्फाबेट की X डिविजन के रूप में जाना जाता है. इस डिविजन का काम अनोखी टेक्नोलॉजी तैयार करना है, जो अधिकतर लोगों की सोच से परे होती हैं.

2027 की दी है डेडलाइन 

सुंदर पिचाई ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक चला तो 2027 की शुरुआत तक Planet कंपनी के साथ मिलकर अपने दो प्रोटोटाइप सेटेलाइट लॉन्च करेगी. इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे भी लेकर जाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement