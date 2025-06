सावधान! कहीं आपको तो नहीं आया ये मैसेज, सेफ्टी के लिए लिंक स्कैनर करें यूज

“Address update” bola tha… par poora account saaf kar diya!



Fake delivery messages are the new phishing trick.

🛑 Don’t click unknown links.

📞 Report scams: 1930 | https://t.co/pVyjABtwyF@IndiaPostOffice@DoT_India#StopThinkAct #CyberDost #DeliveryScam #PhishingAlert pic.twitter.com/3pLnjZaMuG