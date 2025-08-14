scorecardresearch
 

xAI के को-फाउंडर ने छोड़ी कंपनी, बनाएंगे अपना सेफ AI स्टार्टअप, अब Elon Musk के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन का क्या होगा?

xAI के Co-Founder Igor Babuschkin ने अब Elon Musk की कंपनी को छोड़ दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है. अब वे खुद की कंपनी शुरू होगी, जो सेफ AI बनाएगी. इस्तीफे के बाद उन्होंने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट लिखा और xAI के साथ अपने सफर के बारे में बताया. साथ ही उनके पोस्ट पर Elon Musk ने रिप्लाई किया.

Elon Musk की कंपनी xAI को छोड़ा. (File Photo: AP)
Elon Musk के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) स्टार्टअप xAI के को-फाउंडर Igor Babuschkin ने कंपनी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. अब वे खुद की कंपनी बनाएंगे, जो सेफ AI तैयार करेंगे. आने वाले दिनों में वे अपनी कंपनी को लेकर और ज्यादा डिटेल्स शेयर करेंगे.   

Igor Babuschkin ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट करके बताया है आज मेरा xAI के साथ आखिरी दिन है. इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने Elon Musk के साथ साल 2023 में की थी. 

Babuschkin Ventures की शुरुआत करेंगे

Igor Babuschkin अब अपनी न्यू फर्म Babuschkin Ventures की शुरुआत करने जा रहे हैं. उनकी यह कंपनी सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी, जिनकी जानकारी उन्होंने खुद दी है.

यह भी पढ़ें: AI खतरनाक भी है... Chatgpt ने 13 साल की बच्ची के लिए लिखा सुसाइड नोट, पेग बनाना भी सिखाया

Igor Babuschkin का पोस्ट 

Elon Musk ने इस्तीफे पर किया कमेंट 

Igor Babuschkin के इस्तीफे वाले पोस्ट पर Elon Musk ने कमेंट किया. मस्क ने कहा कि xAI को बनाने में मदद करने के लिए थैंक्यू. आपके बिना ये नहीं हो सकता था. इसके रिप्लाई में Babuschkin ने थैंक्यू Elon लिखा. 

Google और OpenAI के साथ कर चुके हैं काम 

Igor Babuschkin को लेकर बताते चलें कि Elon Musk के स्टार्टअप में शामिल होने से पहले Google के DeepMind और OpenAI के साथ काम कर चुके हैं. ये दोनों ही कंपनियां AI सेक्टर में बड़ा नाम हैं. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT पर किया भरोसा, पहले हुआ बीमार फिर याददाश्त हुई कमजोर, डॉक्टर ने कहा...

Igor Babuschkin का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है, जब इस महीने की शुरुआत में xAI के लीगल हेड Robert Keele भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं. उनसे पहले Linda Yaccarino भी X के CEO पोस्ट से इस्तीफा दे चुकी हैं. 

