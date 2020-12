Tesla को ऐपल के हाथों बेचना चाहते थे Elon Musk, टिम कुक नहीं माने

Tesla और Space X के फाउंडर अरबति एलॉन मस्क काफ़ी पॉपुलर हैं. Tesla इलेक्ट्रिक मॉडर्न कार की कंपनी है, जबकि Space X उनकी स्पेस कंपनी है. दोनों कंपनियां काफी वैल्यू वाली हैं.

ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिकी टेक कंपनी ऐपल अभी भी अपने इलेक्ट्रिक कार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. रॉयरटर्स की इस रिपोर्ट के आने के बाद एलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट्स किए हैं.

एलॉन मस्क ने दावा किया है कि Tesla Model 3 के प्रोडक्शन के समय वो ऐपल के सीईओ टिम कुक से बात की और उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla के अधिग्रहण का ऑफ़र दिया. हालाँकि टिम कुक ने इससे मना कर दिया.

एलोन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘Model 3 प्रोग्राम के डार्केस्ट डेज़ (ख़राब वक़्त) में मैंने टिक कुक से Tesla के अधिग्रहण के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन तब उन्होंने मीटिंग के लिए मना कर दिया’

Strange, if true. - Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory. - A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?

अब एलोन मस्क ने ये साफ नहीं किया कि उन्होंने कब Tesla को बेचने का मन बनाया था. हालाँकि उन्होंने Model 3 कार का ज़िक्र किया, यानी मुमकिन है ये 2017 और 2019 के बीच की बात है.

एलोन मस्क ने इस ट्वीट में ये भी ज़िक्र किया है कि जब वो टिम कुक को अपनी कंपनी बेचना चाहते थे तब उनकी कंपनी की वैल्यू आज के मुक़ाबले काफी कम थी.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.