Elon Musk ने कैंसिल किया Netflix सब्सक्रिप्शन, हमीश स्टील को बताया वजह

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और Tesla CEO एलॉन मस्क ने अपना Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है. यह विरोध करने का एक तरीका है. इसकी पीछे की वजह डायरेक्ट हमीश स्टील की वजह से पैदा हुए विवाद को बताया है.

दरअसल, हाल ही में हमीश स्टील पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक राइट विंग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का मौत के बाद मजाक उड़ाया. अब मस्क ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके अपना विरोध दर्ज किया.

कई लोगों ने कैंसिल किया अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन

हमीश स्टील नेटफ्लिक्स की एनीमेटेड सीरीज डेट एंड पैरानॉर्मक पार्क के प्रॉड्यूसर रह चुके हैं. उनके पोस्ट से उपजे विवाद के बाद कई लोगों ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Elon Musk ने पोस्ट करके दी जानकारी

अब Elon Musk ने भी अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया है और X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया. मस्क ने मैट वेन स्वोल के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा 'Same'. इसका मतलब है कि उन्होंने ने भी अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है.

Elon Musk का पोस्ट

हमीश स्टील ने पोस्ट में बनाया मजाक

हमीश स्टील के एक पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने चार्ली किर्क की तुलना नाजी से की. चार्ली किर्क, असल में एक राइट विंग पार्टी के नेता थे और 10 सितंबर 2025 को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

किर्क के अंतिम संस्कार में कई हजारों लोग पहुंचे थे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क भी मौजूद थे.

