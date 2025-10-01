scorecardresearch
 

Feedback

Elon Musk ने कैंसिल किया Netflix सब्सक्रिप्शन, हमीश स्टील को बताया वजह

Elon Musk ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है. उन्होंने ऐसा करके डायरेक्ट हमीश स्टील के विवादित पोस्ट पर आपत्ति दर्ज की है. सोशल मीडिया पर ढेरों लोग हैं, जिन्होंने पोस्ट करके बताया है कि वे अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं.

Advertisement
X
Elon Musk ने नेटफ्लिक्स के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज की है. (File Photo: Reuters)
Elon Musk ने नेटफ्लिक्स के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज की है. (File Photo: Reuters)

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और Tesla CEO एलॉन मस्क ने अपना Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है. यह विरोध करने का एक तरीका है. इसकी पीछे की वजह डायरेक्ट हमीश स्टील की वजह से पैदा हुए विवाद को बताया है. 

दरअसल, हाल ही में हमीश स्टील पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक राइट विंग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का मौत के बाद मजाक उड़ाया. अब मस्क ने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके अपना विरोध दर्ज किया.

कई लोगों ने कैंसिल किया अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन 

सम्बंधित ख़बरें

The growth is fuelled by India’s vast smartphone base — nearly 600 million users, most of whom upgrade their devices every 2-3 years, he pointed out.
कब खरीदना चाहिए नया फोन? कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे पैसे 
data privacy
डेटा चोरी से ब्लैकमेलिंग तक: आपके स्मार्टफोन का काला सच होश उड़ा देगा 
Redmi 14C
हैवी डिस्काउंट पर 10 मिनट में घर पहुंचेंगे फोन, आ रही खास सेल  
Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  
Elon Musk
'जेफ्री एपस्टीन ने मुझे बुलाया था लेकिन...', रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों पर क्या बोले मस्क? 

हमीश स्टील नेटफ्लिक्स की एनीमेटेड सीरीज डेट एंड पैरानॉर्मक पार्क के प्रॉड्यूसर रह चुके हैं. उनके पोस्ट से उपजे विवाद के बाद कई लोगों ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके सोशल मीडिया पर शेयर किया.  

यह भी पढ़ें: Arattai धड़ाधड़ डाउनलोड, उधर WhatsApp के बीटा वर्जन में ये परेशानी, यूजर्स से बोले- न करें अपडेट

Elon Musk ने पोस्ट करके दी जानकारी 

अब Elon Musk ने भी अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया है और X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट किया. मस्क ने मैट वेन स्वोल के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा 'Same'. इसका मतलब है कि उन्होंने ने भी अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है.

Advertisement

Elon Musk का पोस्ट 

 

हमीश स्टील ने पोस्ट में बनाया मजाक 

हमीश स्टील के एक पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने चार्ली किर्क की तुलना नाजी से की. चार्ली किर्क, असल में एक राइट विंग पार्टी के नेता थे और 10 सितंबर 2025 को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

यह भी पढ़ें: Arattai पर किए गए आपके पर्सनल चैट्स कंपनी पढ़ सकती है? हैकिंग का भी खतरा

किर्क के अंतिम संस्कार में कई हजारों लोग पहुंचे थे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क भी मौजूद थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement