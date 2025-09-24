scorecardresearch
 

Dyson Airwrap का लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च, इसकी खूबियां कर देंगी हैरान

Dyson ने भारत में Jasper Plum Edition Airwrap को लॉन्च कर दिया है. यह असल में एक प्रीमियम ग्रेड का हेयर ड्रायर है. इसकी मदद से आप अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइल तैयार कर सकते हैं. कंपनी ने इसकी कीमत 49,900 रुपये रखी है. इसके साथ अलग-अलग हेयर स्टाइल के लिए अलग-अलग अटैचमेंट्स भी मिलते हैं.

Jasper Plum Edition Airwrap i.d की मदद से पसंदीदा हेयर स्टाइल बना सकेंगे. (Photo:Dyson.in)
Dyson ने भारत में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो हेयर ड्रायर और स्टाइल के काम आता है. इसका नाम Jasper Plum Edition Airwrap i.d है. इसमें पर्पल कलर टच दिया है. इस प्रोडक्ट को फेस्टिव सीजन के दौरान अनवील किया है. कंपनी ने इसको स्टाइलिश बनाने के लिए बोल्ड एंज ज्वेल-टोन डिजाइन दिया है. 

Jasper Plum Airwrap आईडी एडिशन की कीमत 49,900 रुपये है. इसे डायसन डेमो स्टोर और डायसन के ऑफिशियल पोर्टल से खरीदा जा सकता है. 

एडवांस इंजीनियरिंग और लग्जरी डिजाइन

Dyson ने इसको एडवांस्ड इंजीनियरिंग और लग्जरी डिजाइन का एक मिक्स कॉम्बीनेशन बताया है. Jasper Plum Airwrap आईडी, असल में एक मल्टी-स्टाइलर और ड्रायर है, जिसके साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी आती हैं. ये टूल्स आपके डेली स्टाइलिंग को अपग्रेड करने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: 10 मिनट में घर पहुंचेंगे स्मार्टफोन, वो भी डिस्काउंट के साथ, शुरू होने वाली है खास सेल  

पावरफुल एयरफ्लो और इंटेलिजेंट हीट

कंपनी का दावा है कि इसमें पावरफुल एयरफ्लो और इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल का यूज किया है. इससे यह बालों को डैमेज होने से बचाता है. कंपनी के मुताबिक, इसमें यूज होने वाली खास टेक्नोलॉजी की मदद से बालों को शाइनिंग और मजबूती मिलती है. 

यह भी पढ़ें: क्या स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? एक ऐसा डिवाइस जो आपकी आखों के पास रहेगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं

मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 

Jasper Plum Airwrap आईडी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है. इससे यूज़र अपने बालों को मनचाहा स्टाइल दे सकते हैं. इसके साथ कुछ नए अटैचमेंट्स भी मिलते हैं. इसमें परफेक्ट कर्ल के लिए Conical Barrel टूल दिया है. 

