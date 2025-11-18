Aadhaar Card: नकली आधार कार्ड कैसे पहचानें? ये सरकारी ऐप करेगा मदद

आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में सभी भारतीयों के लिए बड़े काम का डॉक्यूमेंट है. इसकी मदद से आप सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और बतौर पहचान प्रूफ भी पेश कर सकते हैं.

कई लोग धोखा देने के लिए नकली आधार कार्ड बना लेते हैं या फिर बनवा लेते हैं. धोखा देने वाले लोग आपके नौकर, उधार मांगने वाला या फिर किरायदार भी हो सकते हैं. भोले-भाले लोगों को इसी फर्जीवाड़े से बचाने के लिए अब एक नया ऐप आ चुका है, जिसकी मदद से आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना आसान हो चुका है.

आ गया है न्यू Aadhaar App

सरकारी अथॉरिटी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने न्यू ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Aadhaar App है. इसके साथ कुछ नए फीचर्स को शामिल किया है और यह ऐप mAadhaar ऐप के मुकाबले में अलग है.

प्राइवेसी के लिए भी खास फीचर्स

Aadhaar App में आधार कार्ड की प्राइवेसी, नंबर की प्राइवेसी और डेट ऑफ बर्थ को भी हाइड कर सकते हैं. किसी दूसरे शख्स के आधार कार्ड को भी ऑथेंटिकेट करने का फीचर दिया गया है.

न्यू आधार ऐप में मिलेगा खास ऑप्शन

Android और iOS के ऐप स्टोर पर मौजूद Aadhaar App को ओपेन करेंगे तो नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से एक Scan QR है. इस ऑप्शन की मदद से दूसरे शख्स के आधार कार्ड पर प्रिंटेट क्विक रिस्पोंस कोड (QR Code) को स्कैन कर सकते हैं.

इसके बाद QR Code को स्कैन करने के बाद उसकी ओरिजनल डिटेल्स का खुलासा हो जाएगा. मोबाइल पर QR Code की मदद से ओरिजनल आधार कार्ड की डिटेल्स सामने आ जाएंगी.

Aadhaar App में ढेरों फीचर्स

Aadhaar App के अंदर ढेरों फीचर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप खुद का आधार कार्ड भी सिक्योर कर सकते हैं. इसकी मदद से आधार कार्ड को शेयर करने से पहले चुनिंदा डिटेल्स को हाइड किया जा सकेगा.

आधार पर बायोमैट्रिक लॉक लगा सकेंगे

न्यू Aadhaar App का यूज करके आधार होल्डर्स अपने बायोमैट्रिक को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं. साथ ही बायोमैट्रिक की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं.

