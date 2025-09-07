ChatGPT मेकर OpenAI दिलाएगा पसंद की नौकरी, AI से होगा सबको फायदा, LinkedIn से होगा मुकाबला

ChatGPT मेकर OpenAI की तरफ से एक नई और बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है. आने वाले दिनों में कंपनी AI पावर्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म को अनवील करेगी. यह प्लेटफॉर्म कंपनी और कर्मचारियों को पास लाने में मदद करेगा, इससे कंपनियों को अच्छे कर्मचारी और लोगों को अपनी पसंद की नौकरी खोजने का मौका मिलेगा.
अपकमिंग प्रोडक्ट का नाम OpenAI Jobs Platform होगा. एक बार ये प्लेटफॉर्म लाइव होने के बाद इसका सीधा मुकाबला LinkedIn से होगा. ये जानकारी टेक क्रंच से मिली है. हालांकि अभी LinkedIn का इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.बताते चलें कि LinkedIn दुनियाभर में पॉपुलर प्लेटफॉर्म है.
अगले साल लॉन्च होगा OpenAI का नया प्रोडक्ट
टेक क्रंच के साथ OpenAI के स्पोक्सपर्सन की बातचीत हुई. इस दौरान पता चला है कि कंपनी अगले साल यानी 2026 के दौरान न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जो लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेगा. हालांकि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में आने वाले दिनों में जानकारी मिलेगी.
AI की मदद से होगा सही कैंडिडेट का चुनाव
OpenAI कंपनी में Application डिविजन के CEO Fidji Simo ने ब्लॉगपोस्ट में गुरुवार को बताया है कि AI की मदद से कंपनियों की जरूरत समझेगी और कौन सा कैंडिडेट उसके काम को पूरा कर सकता है, उन कैंडिडेड को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि छोटे बिजनेस या फिर स्थानीय प्रशासन को इससे फायदा होने वाला है. हालांकि अभी तक इस अपमकमिंग प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है.
ChatGPT के अलावा और भी होंगे प्रोडक्ट
OpenAI अपने मूल प्रोडक्ट ChatGPT के अलावा अब दूसरा सेगमेंट में भी एक्सपेंड करने जा रही है. आने वाले दिनों में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी.
यहां आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि OpenAI के हायरिंग प्लेटफॉर्म का सीधा मुकाबला LinkedIn के साथ होगा, जिसके को-फाउंडर Reid Hoffman थे. LinkedIn पर मालिकाना हक Microsoft का भी है.