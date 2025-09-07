scorecardresearch
 

Feedback

ChatGPT मेकर OpenAI दिलाएगा पसंद की नौकरी, AI से होगा सबको फायदा, LinkedIn से होगा मुकाबला

ChatGPT मेकर OpenAI अब एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा है, जिसका नाम OpenAI Jobs होगा. इस प्लेटफॉर्म का मकसद बिजनेस कंपनियों और कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि कंपनियों को अच्छे कर्मचारी मिल सकें. इसके लिए कंपनी AI का यूज करेगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
ChatGPT ला रहा LinkedIn जैसा प्लेटफॉर्म. (Photo: Reuters )
ChatGPT ला रहा LinkedIn जैसा प्लेटफॉर्म. (Photo: Reuters )

ChatGPT मेकर OpenAI की तरफ से एक नई और बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है. आने वाले दिनों में कंपनी AI पावर्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म को अनवील करेगी. यह प्लेटफॉर्म कंपनी और कर्मचारियों को पास लाने में मदद करेगा, इससे कंपनियों को अच्छे कर्मचारी और लोगों को अपनी पसंद की नौकरी खोजने का मौका मिलेगा.  

अपकमिंग प्रोडक्ट का नाम OpenAI Jobs Platform होगा. एक बार ये प्लेटफॉर्म लाइव होने के बाद इसका सीधा मुकाबला LinkedIn से होगा. ये जानकारी टेक क्रंच से मिली है. हालांकि अभी LinkedIn का इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.बताते चलें कि LinkedIn दुनियाभर में पॉपुलर प्लेटफॉर्म है. 

अगले साल लॉन्च होगा OpenAI का नया प्रोडक्ट 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus 13s
सस्ते में खरीद सकते हैं OnePlus के फोन्स, खास सेल का किया ऐलान 
Galaxy Z Flip 7 अब तक का बेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन कैसे? देखें Review 
Google
Google का ही रहेगा क्रोम ब्राउजर, कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ये है पूरा मामला  
Samsung Galaxy S25 FE
Galaxy S25 FE, Buds और Tab S11 Ultra लॉन्च, सैमसंग का बड़ा धमाका 
The new series is expected feature slimmer bezels, upgraded cameras, and enhanced Dynamic Island functionality.
Apple की बड़ी तैयारी, आ रहा है स्लिम iPhone 17 Air, Samsung के इस फोन से होगा मुकाबला  

टेक क्रंच के साथ OpenAI के स्पोक्सपर्सन की बातचीत हुई. इस दौरान पता चला है कि कंपनी अगले साल यानी 2026 के दौरान न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जो लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेगा. हालांकि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में आने वाले दिनों में जानकारी मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून

AI की मदद से होगा सही कैंडिडेट का चुनाव  

Advertisement

OpenAI कंपनी में Application डिविजन के CEO Fidji Simo ने ब्लॉगपोस्ट में गुरुवार को बताया है कि AI की मदद से कंपनियों की जरूरत समझेगी और कौन सा कैंडिडेट उसके काम को पूरा कर सकता है, उन कैंडिडेड को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. 

उन्होंने आगे बताया कि छोटे बिजनेस या फिर स्थानीय प्रशासन को इससे फायदा होने वाला है. हालांकि अभी तक इस अपमकमिंग प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें: हजारों KM दूर से कोई कर सकता है आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग

ChatGPT के अलावा और भी होंगे प्रोडक्ट 

OpenAI अपने मूल प्रोडक्ट ChatGPT के अलावा अब दूसरा सेगमेंट में भी एक्सपेंड करने जा रही है. आने वाले दिनों में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी. 

यहां आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि OpenAI के हायरिंग प्लेटफॉर्म का सीधा मुकाबला LinkedIn के साथ होगा, जिसके को-फाउंडर  Reid Hoffman थे. LinkedIn पर मालिकाना हक Microsoft का भी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement