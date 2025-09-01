बुजुर्ग ने मोबाइल ऐप से 200 लोगों से की ठगी, मुनाफा का झांसा देकर वसूले लाखों रुपये

ओडिशा के कटक जिले में साइबर पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया है. 64 साल के व्यक्ति को 200 लोगों से करोड़ों की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान बालासोर जिले के चांदिपुर निवासी पार्थ सारथी दास के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कटक के डीसीपी खिलारी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने बताया कि आरोपी ने ‘Huge App’ नामक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लोगों को चेन मार्केटिंग योजना में शामिल किया. योजना के तहत प्रत्येक सदस्य से 16,500 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया गया. शुरुआती दौर में कुछ लोगों को अच्छे रिटर्न दिए गए, जिससे उनका भरोसा जीतकर उन्होंने और लोगों को योजना से जोड़ दिया.

ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी

योजना में शर्त यह थी कि जो ज्यादा लोगों को जोड़ता, उसे अधिक प्रोत्साहन मिलता. धीरे-धीरे नेटवर्क बड़ा होता गया, लेकिन 15 अगस्त को जब निवेशकों को पैसा वापस मिलने की उम्मीद थी, तब उनसे कहा गया कि वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 4,950 रुपये और जमा करें, कई लोगों ने यह राशि भी जमा कर दी.

इसके चार दिन बाद अचानक एप काम करना बंद कर दिया. लोगों को तब समझ आया कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं. पीड़ितों ने 28 अगस्त को कटक साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि यह ठगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैली हुई है.

साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे बालासोर के चांदिपुर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से 68,000 रुपये नकद बरामद किए और 2.51 लाख रुपये वाले बैंक खाते को फ्रीज कर दिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले भी एक आरोपी को टांगी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था.



