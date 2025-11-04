कोई खोज रहा UPI ऑप्शन, किसी का पेमेंट अप्रूवल रुका, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ChatGPT GO

भारत में OpenAI ने अपने महंगे प्लान को मुफ्त में कर दिया है. भारतीयों को 1 साल तक ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने बताया कि उनको ये ऑफर क्लेम करने में परेशानी आ रही है. ऐसे में X प्लेटफॉर्म पर ChatGPT Go ट्रेंड करने लगा.

ChatGPT Go के मंथली प्लान की कीमत 399 रुपये है. अब कंपनी ने पूरे साल के सब्सक्रिप्शन फ्री देने का ऐलान किया, जिसके बाद यूजर्स को 4788 रुपये की बचत होगी.

X प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने शिकायत

दरअसल, Elon Musk के X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर कई यूजर्स ने पोस्ट किया और बताया कि वे ChatGPT GO के मुफ्त सब्सक्रिप्शन के लिए क्लेम नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने बताता कि पेमेंट अप्रूवल वाले स्टेज पर रुक जा रहा है.

X यूजर्स ने स्क्रीनशॉट्स शेयर करके बताया कि Approve Payment पर जाकर रुक रहा है. इस स्टेज पर प्रोसेस दिखाने वाले सर्कल घूम रहा है. ऐसे में लोग सब्सक्रिप्शन क्लेम नहीं कर पा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

Tried upgrading to ChatGPT Go.

But got stuck at “Approve Payment” 3 times.

I demand my ₹3 back, @OpenAI @sama asp.🤣 pic.twitter.com/QsI3gs2Ao6 — Abhishek (@MortalAbhishek) November 4, 2025

ChatGPT Go के लिए देनी बैंकिंग डिटेल्स

ChatGPT GO का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में क्लेम करने के लिए बैंकिंग डिटेल्स देनी होगी. यहां दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन UPI यूजर्स के लिए है उसमें अपनी UPI ID एंटर करनी होगी और उसका वेरिफाई भी करना होगा.

अप्रूव पेमेंट में कई लोग फंस रहे

वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब भी यूजर्स अपनी UPI ID एंटर करेंगे तो UPI ऐप्स पर कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आता है. इसके बाद जब UPI ऐप्स का कंफर्म कर देंगे तो पेमेंट अप्रूव हो जाती है. ChatGPT GO का मुफ्त ऑफर लेने में अब कई लोग ऐप्स से तो कंफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर अप्रूव पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है.

डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके भी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. यहां आपको बता देते हैं कि इस डेबिट कार्ड कंफर्मेशन में आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. यह 12 महीने का फ्री ट्रायल है, उसके बाद कंपनी जब चार्ज वसूलेगी तो उसके लिए अभी से बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है. हालांकि सब्सक्रिप्शन को आप जब चाहें तब रोक भी कर सकते हैं.

