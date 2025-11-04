फ्री या कंपनी की कोई नई ट्रिक? ChatGPT Go अपग्रेड करने से पहले ये बातें जरूर जान लें

OpenAI ने भारत में ChatGPT Go को मुफ्त में देने की शुरुआत कर दी है, जिसकी मंथली कीमत 399 रुपये है. मंगलवार की सुबह से सभी के पास अपग्रेड करने का मैसेज फ्लैश होने लगा. अभी तक जिन लोगों के पास मैसेज नहीं आया है, उनके पास भी जल्द ही दिखाई देने लगेगा.

ये प्लान आने वाले 12 महीनों के लिए मुफ्त है. अगर आप भी इस फ्री ट्रायल को लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी की शर्तों को जान लें. इससे आपको कंपनी का इरादा समझ आ जाएगा.

ChatGPT क्या है?

ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) चैटबॉट है. जिसे OpenAI नाम की कंपनी ने बनाया है. चैटजीटीपी का पूरा ना चैट जनरेटेविग प्री ट्रेन्ड ट्रांसफोर्मर है. यह इंटरनेट पर मौजूद डेटा के आधार पर जवाब देने का काम करता है.

अभी सिर्फ ट्रायल प्लान

ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन अभी ट्रायल बेसिस पर दिया जा रहा है. यह ट्रायल 12 महीने के लिए फ्री दिया जा रहा है. कंपनी ने उनके बाद की तैयारी करके रखी है. ChatGPT Go के साथ अपग्रेड करने पर आपको अभी बैंक डिटेल्स और UPI ID की डिटेल्स देनी होगी.

डिटेल्स देने के बाद कंपनी को 399 रुपये की पेमेंट की कंफर्मेशन भी देनी होगी, हालांकि अभी कोई पेमेंट नहीं होगी. इसका मतलब है कि जब भी ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद 399 रुपये की मंथली पेमेंट करनी होगी. हालांकि इसको आप जब चाहें तब कैंसिल भी कर सकते हैं.

ChatGPT Go के लिए देनी होगी बैंक डिटेल्स. (Photo: ITG)

UPI में ऑटो सेटअप

ChatGPT Go लेने के लिए जब हमने अपग्रेड पर क्लिक किया. इसके बाद एक नया पेज ओपन हो गया, जहां बैंकिंग डिटेल्स या UPI ID एंटर करने को कहा. जब मैंने UPI ID एंटर की तो मेरे UPI ऐप्स पर ऑटो पे सेटअप करने का मैसेज फ्लैश होने लगा. इसका मतलब है कि कंपनी का जब ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद 399 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

कार्ड डिटेल्स का भी ऑप्शन

अन्य ऑप्शन बैंक कार्ड का है. इसमें हमने डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर की और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया. इस दौरान कोई OTP आदि नहीं मांगा. इसके बाद ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन मिल गया.

ChatGPT Go के साथ होगा ये फायदा

भारतीय यूजर्स जैसे ही ChatGPT के लिए लॉगइन करेंगे तो स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होगा. इसमें यूजर्स को फुल स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, लिखा है कि Try Go, Free.

ChatGPT Go के लिए स्क्रीन पर नजर आएगा ये मैसेज. (Photo: ITG)

नीचे दो ऑप्शन Maybe Letter और Try Now मिलेंगे. Try Now पर क्लिक करके आप इस सर्विस का 12 महीने के लिए मुफ्त एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि बैंकिंग डिटेल्स एंटर करनी होगी.

ChatGPT Go के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

फ्लैश मैसेज में बताया है कि अपग्रेड करने के बाद यूजर्स फास्टर रिस्पोंस मिलेगा. बड़ी फाइल अपलोड, ज्यादा इमेज जनरेट और बड़ी फाइलों का डेटा एनालाइज कर सकेंगे.

