AC चलाना कर दिया बंद, अब ऐसे करें पैकिंग, भूलकर भी ना करें ये गलती

एयर कंडीशनर (AC) की जरूरत अब सर्दियों के शुरू होते ही खत्म हो चुकी है. अधिकतर लोगो ने AC को भी चलाना बंद कर दिया है. अब सवाल आता है कि अगले सीजन तक एयर कंडिशनर को सेफ कैसे रखा जाए.
सर्दियों के सीजन में अगर आप अपनी AC को खुला छोड़ देते हैं तो वह खराब हो सकता है. दरअसल, खुले हुए AC के अंदर डस्ट, पानी और तरह का कूड़ा-करकट इकट्ठा हो जाता है. इसके बाद जब वह कई दिनों बंद रहता है तो ये कूड़ा करकट AC के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है. कूलिंग लीकेज हो सकती है. ऐसे में अगले सीजन तक आपका AC खराब हो सकता है.
पैकिंग से पहले कर लें ये काम
सर्दियों में AC की पैकिंग से पहले कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए. इनकी मदद से आपका AC कई साल तक सेफ रहेगा और बिना किसी परेशानी के चलता रहेगा.
यह भी पढ़ें: सर्दियों में मिल रहे सस्ते AC, कीमत 21 हजार से शुरू, यहां मिल रहे ऑफर
खराब नहीं होगा AC
ऐसा करने से जब आप अगले साल मार्च या अप्रैल महीने में अपना AC दोबारा ओपन करेंगे तो वह खराब नहीं होगा. ना ही उसमें लीकेज और कम कूलिंग की समस्या आएगी. AC एक महंगा और सेंसटिव प्रोडक्ट होता है. देखरेख सही ना होने पर ये जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में आपका जेब खर्च बढ़ जाएगा.