AC चलाना कर दिया बंद, अब ऐसे करें पैकिंग, भूलकर भी ना करें ये गलती

एयर कंडिशनर (AC) को कई साल तक न्यू जैसा रखना चाहते हैं तो आज आपको कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. सर्दियां आ चुकी हैं और अधिकतर लोग अपने AC के साथ कॉमन गलतियां करते हैं. आज आपको उन कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप ठीक कर सकते हैं.

AC कवर करते समय रखें इन बातों का ध्यान. (Photo: Getty images)
एयर कंडीशनर (AC) की जरूरत अब सर्दियों के शुरू होते ही खत्म हो चुकी है. अधिकतर लोगो ने AC को भी चलाना बंद कर दिया है. अब सवाल आता है कि अगले सीजन तक एयर कंडिशनर को सेफ कैसे रखा जाए. 

सर्दियों के सीजन में अगर आप अपनी AC को खुला छोड़ देते हैं तो वह खराब हो सकता है. दरअसल, खुले हुए AC के अंदर डस्ट, पानी और तरह का कूड़ा-करकट इकट्ठा हो जाता है. इसके बाद जब वह कई दिनों बंद रहता है तो ये कूड़ा करकट AC के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है. कूलिंग लीकेज हो सकती है. ऐसे में अगले सीजन तक आपका AC खराब हो सकता है. 

पैकिंग से पहले कर लें ये काम

सर्दियों में AC की पैकिंग से पहले कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए. इनकी मदद से आपका AC कई साल तक सेफ रहेगा और बिना किसी परेशानी के चलता रहेगा.  

  • फिल्टर्स क्लीन करेंः  AC को पैकिंग से पहले उसके फिल्टर्स को अच्छे से क्लीन कर लें. फिल्टर्स धोने से लिए पानी का यूज कर सकते हैं. एक बार पानी सूखने के बाद उसको वापस लगा दें. 
  • कॉइल्स को क्लीन कर लेंः  सॉफ्ट ब्रश का यूज करके अच्छे से कॉइल को क्लीन कर लें. एक बार क्लीनिंग होने के बाद ही पैकिंग करें. 
  • आउटडोर यूनिट क्लीन करेंः AC के आउटडोर एक जरूरी पार्ट्स है. उसकी क्लीनिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है.
  • प्लग को निकाल देंः AC को पैकिंग करने से पहले उसके प्लग को निकाल दें और उस पर पॉलीथिन आदि को लपेट दें. 

Advertisement

खराब नहीं होगा AC 

ऐसा करने से जब आप अगले साल मार्च या अप्रैल महीने में अपना AC दोबारा ओपन करेंगे तो वह खराब नहीं होगा. ना ही उसमें लीकेज और कम कूलिंग की समस्या आएगी. AC एक महंगा और सेंसटिव प्रोडक्ट होता है. देखरेख सही ना होने पर ये जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में आपका जेब खर्च बढ़ जाएगा.   

