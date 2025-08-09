एक फुटवेयर ब्रांड को कैसे बदल रहा है AI? दूर करेगा कंपनी की बड़ी समस्या

AI पिछले तीन साल से लगातार चर्चा में बना हुआ है. कभी किसी की नौकरी को लेकर, तो कभी नए इनोवेशन को लेकर, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) लोगों की चर्चा में शामिल रहता है. कई बार इसकी चर्चा ऐसी जगह भी होती है, जहां लोगों को इसकी उम्मीद कम होती है. खासकर एक शू कंपनी में. कल्पना कीजिए जूता बनाने वाली किसी कंपनी में AI क्या करेगा.

भारतीय बाजार में 30 सालों से सक्रिय फुटवेयर ब्रांड Asian अपने एक AI मॉडल पर काम कर रहा है. कंपनी के CEO आयुष जिंदल और चेयरमैन राजेंद्र जिंदल ने हमने इस AI मॉडल को लेकर खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका ये मॉडल काम करेगा और इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा.

तैयार किया शूज के लिए खास AI

आयुष ने बताया, 'उनकी टीम ने एक AsianGPT तैयार किया है, जो उनका इंटरनल AI मॉडल होगा. ये मॉडल फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जारी किया जा रहा है, जिसका फोकस इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर होगा. इस AI मॉडल को कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर ऐप में इंटीग्रेट करेगी.'

उन्होंने बताया कि इस मॉडल का शुरुआती फोकस डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे शूज उपलब्ध करना होगा, जिसकी मांग उनके एरिया में ज्यादा होगी. उनका ये मॉडल कुछ इस तरह से काम करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास वो शूज ही ज्यादा पहुंचे, जिसकी उनके एरिया में मांग है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत को लेकर जापानी ब्रांड Sharp की बड़ी तैयारी, चीनी कंपनियों को मिलेगी टक्कर

इसके लिए उन्होंने अपने AI को कंज्यूमर्स की बायइंग एक्सपीरियंस के डेटा से ट्रेन किया है. यानी किसी एरिया में कैसे शूज पहने या पसंद किए जा रहे हैं, AI के पास इसकी जानकारी होगी.

बताएगा किसी मॉडल की किस एरिया में है डिमांड

मान लीजिए आप किसी एक एरिया में एशियन शूज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, तो AsianGPT आपको बताएगा आपके एरिया में कैसे शूज पसंद किए जा रहे हैं. या फिर पिछले ऑर्डर्स में किस शूज को पसंद नहीं किया गया है. इससे सबसे ज्यादा फायदा डिस्ट्रीब्यूटर को होगा.

यह भी पढ़ें: Sharp AC Review: सुपर फास्ट कूलिंग और कम शोर का कॉम्बो है ये एयर कंडीशनर

कंपनी ने फ्यूचर प्लान पर बात करते हुए बताया कि इस फीचर को कंज्यूमर्स के लिए भी जोड़ा जाएगा. हालांकि, इसे किस तरह और किस रूप में लॉन्च किया जाएगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है. आयुष जिंदल ने बताया कि इस AI मॉडल का इस्तेमाल फ्यूचर में शूज को डिजाइन करने के लिए भी किया जाएगा. कंपनी इसका इस्तेमाल नए डिजाइन को तैयार करने में भी करेगी.

---- समाप्त ----