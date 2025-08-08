scorecardresearch
 

Feedback

AI इंजीनियर्स की बढ़ रही डिमांड! मोटी सैलरी वाली ये जॉब किन लोगों को मिल रही है?

एआई को जहां कई तरह की नौकरियों के लिए खतरा माना जा रहा है. वहीं इसने हर सेक्टर में अलग-अलग भूमिकाओं में नई नौकरियों के दरवाजे भी खोल दिए हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी किस तरह की नौकरियों की डिमांड अभी मार्केट में है.

Advertisement
X
एआई ने नई नौकरियों के दरवाजे खोले हैं और जरूरी स्किल वाले लोगों की डिमांड बढ़ी है (Photo - AI Generated)
एआई ने नई नौकरियों के दरवाजे खोले हैं और जरूरी स्किल वाले लोगों की डिमांड बढ़ी है (Photo - AI Generated)

इन दिनों एक नई तरह की जॉब की मार्केट में भारी डिमांड है. ये नौकरियां AI (Artificial Intelligence) से जुड़ी हुई हैं. अधिकतर जॉब वेबसाइट्स में AI से जुड़े अलग-अलग तरह के रोल के लिए सीनियर, जूनियर और एंट्री लेवल पर विभिन्न पोस्ट के लिए नौकरियों के विज्ञापन अटे पड़े हैं. 

एआई को जहां कई तरह की नौकरियों के लिए खतरा माना जा रहा है. वहीं इसने हर सेक्टर में अलग-अलग भूमिकाओं में नई नौकरियों के दरवाजे भी खोल दिए हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े किस तरह की नौकरियों की डिमांड है और इनके लिए जरूरी योग्यता क्या है? साथ ही अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग भूमिका के लिए कितनी सैलरी दी जा रही है. 

ये हैं AI से जुड़ी नई नौकरियां 
आजकल हर चीज में AI का इस्तेमाल आम होता जा रहा है. कई पारंपरिक चीजें अब AI पर निर्भर होती जा रही हैं. ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर में नई नौकरियां और पदों का सृजन हो रहा है. इनमें सबसे ज्यादा डिमांड AI Engineers की है. एआई इंजीनियर की भी कई कैटगरी है.

सम्बंधित ख़बरें

internship wfh good stipend in lakhs INR
बिना डिग्री ₹2 लाख की Work From Home इंटर्नशिप का मौका! 
man and woman standing outside restuarent
क्या कोई कपड़ों की वजह से रेस्टोरेंट में जाने से रोक सकता है? ये नियम पढ़ लीजिए, काम आएंगे 
Sita temple Sitamarhi Model
50 एकड़ जमीन, रेड सैंडस्टोन से निर्माण, अयोध्या मॉडल... कितना भव्य होगा माता जानकी मंदिर और पुनौरा धाम? 
Man selling credit card
सर कार्ड अप्लाई करेंगे क्या... गली-गली में क्रेडिट कार्ड बेचने वालों को एक कार्ड पर कितना मिलता है? 
a man doing work on laptop
ना डिग्री चाहिए, घर से करना होगा काम... इंटर्नशिप के मिलेंगे 2 लाख, जानें कैसे करें आवेदन? 
Advertisement

कई कंपनियां मशीन लर्निंग इंजीनियर, एसोसिएट AI/ML इंजीनियर, जेनेरेटिव एआई इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, एसोसिएट डाटा साइंटिस्ट, जूनियर डाटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर जैसे पदों के लिए लोगों को रिक्रूट कर रही है. 

AI से जुड़े नए पद 

AI इंजीनियर  
एसोसिएट एआई/एमएल इंजीनियर 
पायथन एआई /एमएल डेवलपर
मशीन लर्निंग इंजीनियर - 
मशीन लर्निंग इंजीनियर -2 
लीड एआई इंजीनियर
जूनियर एआई इंजीनियर
क्लाउड इंजीनियर
जेनेरेटिव एआई इंजीनियर 
डाटा साइंटिस्ट - 
एसोसिएट डाटा साइंटिस्ट
डाटा साइंटिस्ट - ट्रेनी

एआई से जुड़ी नौकरियों के लिए जो योग्यता मांगी जा रही है, उसमें पारंपरिक कंप्यूटर साइंस में स्नातक या किसी भी साइंस स्ट्रीम में स्नातक या समकक्ष की डिग्री ही आवश्यक है. किसी खास तरह के कोर्स करना जरूरी योग्यता नहीं माना जा रहा है. हां, Python, Machine Learning, Deep Learning, Prompt Engineering जैसे जरूरी स्किल होना अनिवार्य है. 

AI से जुड़ी नौकरियों के लिए जरूरी स्किल

RAG Fast API
Python Development
Open AI 
Artificial Intelligence 
Natural Language Processing 
Chatbot
Machine Learning
Deep Learning
Prompt Engineering

क्या है जरूरी योग्यता 
लिंक्डइन, नौकरी डॉट कॉम, साइन डॉट कॉम वगैरह जॉब एंड करियर वेबसाइट्स पर AI से जुड़ी नौकरी के लिए जरूरी योग्यता के रूप में  कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री या फिर बीसीए, बीटेक, बीई, एमसीए  जैसी डिग्रियां खोजी जा रही है. अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई खास कोर्स किया है तो उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है.

Advertisement

कितनी मिलती है सैलरी
वहीं एआई से जुड़ी नौकरियों में सैलरी की बात है तो अलग-अलग लेवल पर सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग-अलग है. एंट्री लेवल या ट्रेनी एआई इंजीनियर को 25 से 30 हजार रुपये मंथली सैलरी दी जा रही है. मशीन लर्निंग इंजीनियर को उनके अनुभव और काम के आधार पर 70 से 1 लाख रुपये महीना तक सैलरी मिल जाती है. वहीं 5-10 साल के एक्सपीरिएंस वाले जेनेरेटिव एआई इंजीनियर की सैलरी 35 से 60 लाख रुपये सालना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement