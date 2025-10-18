85-inch के Smart TV हुए आउट ऑफ स्टॉक, भारत ने इस मामले में चीन को पछाड़ा

नवरात्रि में इस साल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बंपर सेल हुई है. पिछले साल के मुकाबले इस साल तमाम रिटेल चेन्स के जरिए 20 से 25 फीसदी ज्यादा बिक्री हुई है. वहीं बड़ी मात्रा में लोगों ने बड़ी स्क्रीन साइज वाले टीवी खरीदे हैं और बहुत से लोग पुराने फोन्स को छोड़कर नए स्मार्टफोन्स पर अपग्रेड हुए हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत अपने पड़ोसी देश से आगे निकल रहा है.

पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई सेल

उन्होंने बताया, 'रिटेल चेन्स से जो डेटा आया है, उसके हिसाब से पिछले नवरात्रि के मुकाबले इस साल 20 से 25 फीसदी ज्यादा सेल हुई है. कई कैटेगरी जैसे- 85-inch का टीवी का पूरा स्टॉक ही बिक गया है. कई सारे परिवारों ने अपने पुराने टीवी को नए टीवी में अपग्रेड किया है.'

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बहुत से युवाओं ने अपने पुराने स्मार्टफोन को नए से रिप्लेस किया है. उन्होंने बताया कि टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन या सेट टॉप बॉक्स की इस नवरात्रि रिकॉर्ड सेल हुई है. इनकी सेल में 20 से 25 फीसदी का इजाफा हुआ है.

भारत ने चीन को पिछाड़ा

उन्होने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड बढ़ रही है, उसका सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है. भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है. इससे 25 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है.

इस साल अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में भारत ने अपने पड़ोसी चीन को पछाड़ दिया है. बड़ी कंपनियां भारत में अपनी 25 फीसदी तक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं. इसके अलावा दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है. कंजम्पशन भी बढ़ रहा है.

