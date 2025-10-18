scorecardresearch
 

Feedback

85-inch के Smart TV हुए आउट ऑफ स्टॉक, भारत ने इस मामले में चीन को पछाड़ा

इस नवरात्रि भारतीय बाजार में बंपर सेल हुई है. लोगों ने जमकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ हुई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. उन्होंने बताया कि इस साल भारत में अमेरिकी बाजार में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है.

Advertisement
X
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 85-inch के Smart TV आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं. (Photo: Unsplash)
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 85-inch के Smart TV आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं. (Photo: Unsplash)

नवरात्रि में इस साल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बंपर सेल हुई है. पिछले साल के मुकाबले इस साल तमाम रिटेल चेन्स के जरिए 20 से 25 फीसदी ज्यादा बिक्री हुई है. वहीं बड़ी मात्रा में लोगों ने बड़ी स्क्रीन साइज वाले टीवी खरीदे हैं और बहुत से लोग पुराने फोन्स को छोड़कर नए स्मार्टफोन्स पर अपग्रेड हुए हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत अपने पड़ोसी देश से आगे निकल रहा है. 

पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई सेल

उन्होंने बताया, 'रिटेल चेन्स से जो डेटा आया है, उसके हिसाब से पिछले नवरात्रि के मुकाबले इस साल 20 से 25 फीसदी ज्यादा सेल हुई है. कई कैटेगरी जैसे- 85-inch का टीवी का पूरा स्टॉक ही बिक गया है. कई सारे परिवारों ने अपने पुराने टीवी को नए टीवी में अपग्रेड किया है.'

सम्बंधित ख़बरें

Smart TV
20 हजार से कम में मिल रहे 50 हजार वाले Smart TV, ये है लिस्ट  
Samsung Smart TV
GST कट और सेल ने बढ़ाई TV की सेल, जमकर हो रही है बिक्री  
Smart TV
10 हजार से कम में मिल रहे ये Smart TV, दिवाली सेल में है मौका 
Kodak Matrix Smart TV
Kodak ने लॉन्च की बजट Smart TV सीरीज, 17 हजार से कम है कीमत 
THOMSON JioTele OS QLED TV
Thomson ने लॉन्च किया 50-inch का TV, 20 हजार से कम है कीमत 

यह भी पढ़ें: 10 हजार से कम में मिल रहे ये Smart TV, उठा सकते हैं दिवाली सेल का फायदा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बहुत से युवाओं ने अपने पुराने स्मार्टफोन को नए से रिप्लेस किया है. उन्होंने बताया कि टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन या सेट टॉप बॉक्स की इस नवरात्रि रिकॉर्ड सेल हुई है. इनकी सेल में 20 से 25 फीसदी का इजाफा हुआ है. 

Advertisement

भारत ने चीन को पिछाड़ा

उन्होने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड बढ़ रही है, उसका सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है. भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है. इससे 25 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है. 

यह भी पढ़ें: GST कट और फेस्टिव सेल ने बढ़ाई Smart TV की सेल, जमकर हो रही है बिक्री

इस साल अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में भारत ने अपने पड़ोसी चीन को पछाड़ दिया है. बड़ी कंपनियां भारत में अपनी 25 फीसदी तक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं. इसके अलावा दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है. कंजम्पशन भी बढ़ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement