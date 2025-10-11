GST कट और फेस्टिव सेल ने बढ़ाई Smart TV की सेल, जमकर हो रही है बिक्री

GST कट के बाद होम अप्लायंसेस की सेल में बड़ा उछाल आया है. इसका एक बड़ा कारण GST रेट में हुए बदलाव का समय है. दरअसल, सरकार ने 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स को लागू किया है. नए जीएसटी रेट के साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स- Amazon और Flipkart पर सेल भी शुरू हुई.

इस सेल का फायदा ना सिर्फ कंज्यूमर्स को मिला बल्कि ब्रांड्स को भी मिला है. सैमसंग ने आधिकारिक डेटा में बताया है कि उनके प्रीमियम स्मार्टफोन की सेल्स में 40 फीसदी का उछाल आया है. ये उछाल सिर्फ स्मार्टफोन की सेल में नहीं आया है, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स की भी बिक्री हुई है.

प्रीमियम स्मार्ट टीवी की सेल बढ़ी

नवरात्रि के मौके पर सैमसंग के स्मार्ट टीवी की सेल में 100 फीसदी का उझाल आया है. इसका एक बड़ा कारण GST रेट्स में बदलाव है. सरकार ने स्मार्ट टीवी पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. ये कटौती 32-inch से बड़े स्क्रीन साइज वाले टीवी पर हुआ है.

इसकी वजह से सैमसंग के टीवी की सेल में जबरदस्त ग्रोथ मिली है. इसके अलावा सेल के दौरान कंपनी के एयर कंडीशनर की बिक्री में 30 फीसदी की ग्रोथ हुई है. ये ग्रोथ सिर्फ सैमसंग के प्रोडक्ट्स की सेल में नहीं है. दूसरे ब्रांड्स की भी बिक्री में इजाफा हुआ है. ऐसा ही एक ब्रांड Thomson है.

बड़े टीवी की मांग बढ़ी है

SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह ने बताया कि पिछले साल के फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस साल उनका रेवेन्यू 20 फीसदी बढ़ा है. हालांकि, ये वृद्धि यूनिट्स के नंबर में नहीं हुई है. थॉमसन के 50-inch, 55-inch और 65-inch स्क्रीन साइज वाले मॉडल्स की मांग सेल के दौरान बढ़ी है.

वहीं सैमसंग के स्पोकपर्सन ने बताया, 'सैमसंग के प्रीमियम स्मार्ट टीवी की सेल दोगुनी हुई है. इसकी वजह फेस्टिव सीजन के साथ-साथ GST रेट में हुआ बदलाव है. इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर की सेल भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है. सैमसंग को भरोसा है कि उनके प्रीमियम टीवी और Bespoke AI अप्लायंस की मांग दिवाली में बढ़ेगी.'

