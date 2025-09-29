scorecardresearch
 

Feedback

ऐप स्टोर पर Arattai हुआ नंबर-1, WhatsApp से मुकाबला करेगा देसी मैसेजिंग ऐप

भारतीय मैसेजिंग ऐप Arattai ने ऐप स्टोर पर नंबर एक पॉजिशन हासिल की है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस ऐप को लेकर पोस्ट किया, उसके बाद इसके यूजरबेस में बड़ा इजाफा नजर आया. कई लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया. यह ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है. इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Arattai messenger हुआ ऐप स्टोर पर नंबर. (Photo: X/@Arattai)
Arattai messenger हुआ ऐप स्टोर पर नंबर. (Photo: X/@Arattai)

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के मैसेजिंग ऐप ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. इस ऐप का नाम Arattai मैसेंजर है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक पोस्ट के कुछ समय बाद ये मैसेंजर ऐप नंबर की पॉजिशन पर पहुंच गया, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. 

Arattai ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है. पोस्ट में बताया कि अब वह ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर-1 की पॉजिशन पर पहुंच गया है. इसके साथ ही पोस्ट में उन्होंने सभी यूजर्स को थैंक्यू कहा. 

Arattai मैसेंजर क्यों है खास? 

सम्बंधित ख़बरें

student using mobile phone
इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून  
Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  
student using mobile phone
इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून  
data privacy
डेटा चोरी से ब्लैकमेलिंग तक: आपके स्मार्टफोन का काला सच होश उड़ा देगा 
zoho arattai App
WhatsApp को टक्कर देगा ये देसी ऐप, Zoho लाया Arattai 

जोहो का Arattai मैसेंजर ऐप अपने आप में बेहद खास है. इसको लेकर बताया है कि यह लो कंफिग्रेशन वाले स्मार्टफोन और कमजोर नेटवर्क एरिया में बेहतर तरीके से काम कर सकता है. यह एक स्वदेशी ऐप है और इसमें कई फीचर्स व्हाट्सऐप जैसे हैं. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट करके इस देसी मैसेजिंग ऐप को प्रमोट किया. 

Arattai  का पोस्ट 

WhatsApp से होगा मुकाबला? 

मैसेंजर ऐप इंडस्ट्री में कई प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा यूजरबेस WhatsApp का है.  अगर Arattai मैसेंजर ऐप की पॉपुलैरिटी में ऐसा ही इजाफा होता रहा तो इसका सीधा मुकाबला WhatsApp से होगा. हालांकि अभी Arattai मैसेंजर ऐप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन की सुविधा नहीं दी गई है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: iPhone 17 Pro Quick Review: यूज करने में कैसा है Apple का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

कई लोगों को देर से मिल रहे OTP 

Arattai ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके बताया कि कई यूजर्स को देरी से OTP मिल रहे हैं और कई लोगों के OTP रिक्वेस्ट फेल भी हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस परेशानी को दूर कर लिया जाएगा. 

Arattai कब हुआ था शुरू? 

Arattai मैसेंजर को Zoho कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है. इस मैसेजिंग ऐप को साल 2021 के जनवरी महीने में शुरू किया था. Arattai, असल में एक तमिल शब्द है, जिसका हिंदी में चिटचैट या बातचीत होता है.

शुरुआत में यह ऐप Zoho के स्टाफ के लिए था. इसके बाद इसे प्ले स्टोर और फिर ऐपल के ऐप स्टोर पर प्रोवाइड कराया गया. इसकी शुरुआत भले ही धीमी रही लेकिन अब ये ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement