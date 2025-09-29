ऐप स्टोर पर Arattai हुआ नंबर-1, WhatsApp से मुकाबला करेगा देसी मैसेजिंग ऐप

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के मैसेजिंग ऐप ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. इस ऐप का नाम Arattai मैसेंजर है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक पोस्ट के कुछ समय बाद ये मैसेंजर ऐप नंबर की पॉजिशन पर पहुंच गया, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है.

Arattai ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है. पोस्ट में बताया कि अब वह ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर-1 की पॉजिशन पर पहुंच गया है. इसके साथ ही पोस्ट में उन्होंने सभी यूजर्स को थैंक्यू कहा.

Arattai मैसेंजर क्यों है खास?

जोहो का Arattai मैसेंजर ऐप अपने आप में बेहद खास है. इसको लेकर बताया है कि यह लो कंफिग्रेशन वाले स्मार्टफोन और कमजोर नेटवर्क एरिया में बेहतर तरीके से काम कर सकता है. यह एक स्वदेशी ऐप है और इसमें कई फीचर्स व्हाट्सऐप जैसे हैं. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट करके इस देसी मैसेजिंग ऐप को प्रमोट किया.

Arattai का पोस्ट

We’re officially #1 in Social Networking on the App Store!

Big thanks to every single Arattai user for making this possible. 💛#StayConnected #Arattai pic.twitter.com/gqxPW108Nq — Arattai (@Arattai) September 27, 2025

WhatsApp से होगा मुकाबला?

मैसेंजर ऐप इंडस्ट्री में कई प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा यूजरबेस WhatsApp का है. अगर Arattai मैसेंजर ऐप की पॉपुलैरिटी में ऐसा ही इजाफा होता रहा तो इसका सीधा मुकाबला WhatsApp से होगा. हालांकि अभी Arattai मैसेंजर ऐप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन की सुविधा नहीं दी गई है.

कई लोगों को देर से मिल रहे OTP

Arattai ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके बताया कि कई यूजर्स को देरी से OTP मिल रहे हैं और कई लोगों के OTP रिक्वेस्ट फेल भी हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस परेशानी को दूर कर लिया जाएगा.

Arattai कब हुआ था शुरू?

Arattai मैसेंजर को Zoho कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है. इस मैसेजिंग ऐप को साल 2021 के जनवरी महीने में शुरू किया था. Arattai, असल में एक तमिल शब्द है, जिसका हिंदी में चिटचैट या बातचीत होता है.

शुरुआत में यह ऐप Zoho के स्टाफ के लिए था. इसके बाद इसे प्ले स्टोर और फिर ऐपल के ऐप स्टोर पर प्रोवाइड कराया गया. इसकी शुरुआत भले ही धीमी रही लेकिन अब ये ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है.

