iPhone 17 Pro Quick Review: यूज करने में कैसा है Apple का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

iPhone 17 सीरीज को लेकर इस बार काफी हाइप देखने को मिल रही है. ख़ास कर iPhone 17 Pro को लेकर, क्योंकि कई सालों के बाद कंपनी ने इस बार डिज़ाइन में बड़ा बदलाव किया है. iPhone 17 Pro देखने में किसी भी पुराने iPhones से बिल्कुल अलग लगता है. लेकिन क्या डिज़ाइन का पूरी तरह से बदला जाना काफी है?

iPhone 17 Pro Design - एल्यूमिनियम से टाइटैनियम और अब फिर से एल्यूमिनियम बॉडी

iPhone 17 Pro में एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि ये अब ज्यादा ड्यूरेबल है और साथ ही अब ये ज्यादा गर्म नहीं होगा. ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कंपनी ने पहली बार iPhone में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया है जो इसे कूल रखता है. ऐपल ने दावा किया है कि एल्यूमिनियम बॉडी की वजह से हीट अच्छे डिस्पेंस होगी और फोन कूल रहेगा.

पहले ऐपल का लोगो iPhone के बैक पैनल के ठीक सेंटर में होता था, लेकिन इस बार थोड़ा नीचे की तरफ़ है. सेरेमिक शील्ड फ़्रंट और बैक दोनो में ही है. इस फ़ोन को रिपेयर करवाना पिछले जेनेरेशन के मुकाबले आसान है. क्योंकि बैक पैनल अगर टूटता है तो पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सेंटर का हिस्सा बदला जाएगा, इससे आसानी होगी.

Advertisement

iPhone 17 Pro: कैमरा प्लैटो

कैमरा सेटअप के एक कैमरा प्लेटो में है. देखने में ये कैमरा वाइज़र जैसा लगता है. पहली दफा नहीं है जब ऐसा डिज़ाइन देखा गया है. इससे पहले भी कंपनियां ऐसा डिज़ाइन लेकर आती रही हैं.

दिलचस्प ये है कि ये फ़ोन iPhone 16 Pro के मुकाबले बेहद कॉम्पैक्ट है और सिंगल हैंड यूज़ कमाल का है. ऐजेज शार्प नहीं हैं, इस वजह से इसे होल्ड करना भी आसान है.

उन लोगों के लिए ये ज्यादा अच्छा बदलाव है जिन्हें ऐसा लगता रहा है कि नए जेनेरेशन iPhone लेने के बाद भी दूसरों को लगता है कि पुराना ही आईफ़ोन है. यानी अब लोग आसानी से ये समझ पाएंगे कि आप iPhone 17 Pro ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जनेरेशन के सभी iPhones इससे अलग लगते हैं.

डिज़ाइन पूरी तरह सब्जेक्टिव होता है, इसलिए किसी को iPhone 17 Pro का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनियम बॉडी वाले iPhones ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं.

iPhone 17 Pro : A19 Pro चिपसेट

iPhone 17 Pro में A19 Pro चिपसेट दिया गया है जिसे बेहद पावरफुल बताया जा रहा है. शुरुआती यूज़ में ये iPhone 16 Pro से फास्ट महसूस तो हो रहा है, लेकिन पूरी परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट फुल रिव्यू में बताएंगे. मोटे तौर पर कहें तो डेली यूज़ में आपको उतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा.

Advertisement

iPhone 17 Pro: कैमरा सिस्टम

इस बार तीनों रियर कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं. दो कैमरे iPhone 16 Pro वाले ही हैं, जबकि एक नया एडिशन है जो 48 मेगापिक्सल का है. हालांकि आप इससे 8K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं.

फोटो क्वॉलिटी का जहां तक सवाल है तो ये निश्चित तौर पर iPhone 16 Pro से बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं दोनों को टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूं. iPhone 17 Pro से क्लिक की गई फ़ोटोज़, ख़ास तौर पर कम रौशनी में - ज्यादा बेहतर लगती हैं. ग्रेन्स और नॉयज काफी कम हैं और ये रिजल्ट साफ़ दिखता है. वीडियोज भी स्टेबल हैं, लेकिन हम आपको पूरा कैमरा रिव्यू इनडेप्थ रिव्यू में देंगे.

iPhone 17 Pro: डिस्प्ले

iPhone 17 Pro की डिस्प्ले काफी आकर्षक हो चुकी है. बेजल्स थोड़े कम फील होते हैं और ब्राइटनेस इतनी है कि आप आउटडोर आराम से यूज कर सकते हैं.

इस फोन में 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है. इसके साथ Pro Motion टेक भी है. इस बार सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन है और थोड़ा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है. थोड़ा इसलिए, क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं लगा.

iPhone 17 Pro में 3,000 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस दी गई है. ये किसी भी पुराने iPhones के मुकाबले ज्यादा है.

Advertisement

सेल्फी कैमरा काफी बेहतर हो गया है. दिलचस्प ये है कि अब इसमें सेंटर स्टेज नाम का एक फीचर दिया गया है जिससे काफी कुछ बदल गया है. अब आपको ग्रुप सेल्फी लेने के लिए फ़ोन को लैंडस्केप रोटेट नहीं करना पड़ेगा.

सेल्फी क्लिक करते समय कैमरा इंटरफेस के ऊपर ही एक एक ऑप्शन दिखेगा जिसे सेलेक्ट करते ही लैंडस्केप सेल्फी ले सकते हैं जिसमें ज्यादा एरिया कैप्चर होता है और अच्छी क्वॉलिटी भी मिलती है. इस फीचर के लिए ख़ास तौर पर कंपनी ने स्क्वॉयर कैमरा सेंसर दिया है बजाए राउंड सेंसर के.

iPhone 17 Pro: बैटरी

iPhone 17 Pro की बैटरी लाइफ बेहतर है, क्योंकि इस बार आपको लगभग 4,000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Pro Max में 5,000mAh की बैटरी है. पहली बार कंपनी ने अपने फोन्स में इतनी पावरफुल बैटरी दी है. जहां ई-सिम ओनली वेरिएंट्स मिल रहे हैं वहां बैटरी पावर थोड़ी सी ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि सिम स्लॉट ना देने से जो जगह बची है उससे बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है.

इस बार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है. पहले भी था, लेकिन उसे फास्ट चार्ज कहना कई बार अजीब लगता था. इस बार 40W का सपोर्ट मिलता है यानी आप घंटे भर से कम में आप फ़ोन को पूरा चार्ज कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको 40W का ब्रिक यूज़ करना होगा जो ज़ाहिर है अब कंपनी फ़ोन के बॉक्स में नहीं देती है.

Advertisement

कंपनी ने कहा है कि इस बार नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी काफी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं. इनमे वाईफाई और ब्लूटूथ भी शामिल हैं. हालांकि कुछ समय यूज़ करने के बाद ही बता पाएंगे कि ये वाक़ई अच्छा काम कर रहे हैं या कंपनी ने महज दावा ही किया है.

---- समाप्त ----