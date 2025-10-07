scorecardresearch
 

आनंद महिंद्रा ने स्वदेशी WhatsApp राइवल Arattai के बारे में कही ये बड़ी बात, Zoho फाउंडर ने दिया जवाब

भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने स्वदेशी चैटिंग ऐप Arattai को लेकर X पर एक पोस्ट किया है. इसके जवाब में Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने रिप्लाई किया और कही ये बड़ी बात.

आनंद महिंद्रा ने की Arattai की तारीफ
आनंद महिंद्रा ने की Arattai की तारीफ

आनंद महिंद्रा भी स्वदेशी ऐप Arattai यूज़ कर रहे हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर एक पोस्ट में महिंद्रा ने बताया कि उन्होंने Arattai डाउनलोड कर लिया है और यूज़ कर रहे हैं. Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने रिप्लाई भी किया है. 

आनंद महिंद्रा ने लिखा प्राइड के साथ आज Arattai डाउनलोड कर लिया है. इसके जवाब में Zoho के श्रीधर वेम्बू ने आनंद महिंद्रा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे और भी मजबूती मिलती है. 

वेंबु ने X पोस्ट के रिप्लाई में लिखा है कि वो ऑफ़िस में अरट्टई के इंजीनियर्स के साथ इस ऐप के रिफाइनमेंट पर काम कर रहे थे और तभी एक टीम मेंबर ने आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट दिखाया. 

Originally launched quietly in 2021, Arattai—Tamil for “casual chat”—is now grabbing national attention.
सिर चढ़ी Arattai की दीवानगी! 3 दिनों में 100 गुना इजाफा 

यहां दिलचस्प ये है कि भले ही Twitter का नाम बदल कर एलॉन मस्क ने X कर दिया है. लेकिन Zoho के फाउंडर तक X के पोस्ट को ट्वीट ही बोल रहे हैं. वेंबु ही नहीं, दुनिया भर में अब भी X को Twitter और X पोस्ट को लोग अक्सर ट्वीट ही बोलते हैं. 

बहरहाल, Arattai की बात करें तो ये Zoho का इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है जो भारत में WhatsApp को टक्कर दे रहा है. इस ऐप पर चैटिंग, कॉलिंग से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक का फीचर दिया गया है. सरकार भी इसे ऐक्टिवली प्रोमोट कर रही है. 

बता दें कि WhatsApp चैट्स में एंड टू एंड एनक्रिप्शन दिया गया है, लेकिन Arattai के चैट्स में E2EE एनक्रिप्शन नहीं है. हालांकि कॉलिंग में ये एनक्रिप्शन ज़रूर दिया गया है. उम्मीद है कि जल्द ही कंपनी Arattai चैट्स में एंड टू एंड एनक्रिप्शन देना शुरू कर देगी. 

Arattai लॉन्च के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. स्वदेशी मूवमेंट के तहत इसे भारत सरकार प्रोमोट भी कर रही है. इस ऐप के ज़्यादातर फीचर्स WhatsApp से ही इंस्पायर लगते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो WhatsApp में नहीं हैं. 

Zoho इसे सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बता रही है, लेकिन चैट में एंड टू एंड एनक्रिप्शन ना होना इसे उतना सिक्योर नहीं बनाता है. इस ऐप में एक ख़ास फीचर भी है जिसे आप अपने पर्सनल स्पेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. यानी कोई फ़ाइल या मैसेज जैसे WhatsApp पर खुद को भेजते हैं वैसे ही यहां सेव कर पाएंगे. 

