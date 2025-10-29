भारत की GDP के बराबर पहुंची Apple की मार्केट वैल्यू, iPhone 17 ने किया कमाल

अमेरिका की टेक कंपनी Apple ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. मंगलवार को कंपनी का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 352 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. यह आंकड़ा करीब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बराबर हैं. वर्ल्ड बैंक के पोर्टल के मुताबिक, भारतीय GDP करीब 3.91 ट्रिलियन डॉलर है.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के डेटा के मुताबिक, अमेरिका और चीन में iPhone 17 की शुरुआती सेल्स पुराने मॉडल से 14 परसेंट ज्यादा रही है. भारत समेत दुनिया भर में iPhone 17 सीरीज को काफी पसंद किया गया है.

4 ट्रिलियन डॉलर छूने वाली तीसरी कंपनी बनी

4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मार्केट कैप छूने वाली ऐपल तीसरी कंपनी बन गई है. इससे पहले एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट इस शिखर तक पहुंच चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है iPhone Scratchgate? ऐपल ने कहा, स्क्रैच नहीं - मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है

बताते चलें कि Nvidia 4.71 ट्रिलियन डॉलर (415 लाख करोड़ रुपए) की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी है. वहीं Microsoft दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और उसका मार्केट कैप 4.06 ट्रिलियन डॉलर (358 लाख करोड़ रुपये) पर है.

Advertisement

ऐपल के शेयर कुछ देर के लिए 269.89 डॉलर तक पहुंचे. इसकी वजह से ऐपल की मार्केट वैल्यू 4.005 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई. हालांकि दिन के अंत में शेयर 0.1% बढ़त के साथ बंद हुआ और कंपनी की वैल्यू 3.992 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही.

iPhone 17 लाइनअप और iPhone Air की पॉपुलैरिटी

शेयर मार्केट में यह उछाल iPhone 17 लाइनअप और iPhone Air की पॉपुलैरिटी की वजह से आया है. लॉन्चिंग के कुछ सप्ताह के अंदर ही न्यू आईफोन ने धूम मचा दी. जहां iPhone Air को अभी अच्छी रिस्पोंस मिला है. iPhone असल में ऐपल के प्रोफिट में आधे से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है.

9 सितंबर को लॉन्च हुई थी iPhone 17 सीरीज

ऐपल ने इस साल 9 सितंबर को ग्लोबल मार्केट समेत भारत में अपने न्यू आईफोन को लॉन्च किया था. इसमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro max और iPhone Air का नाम शामिल है. iPhone Air एक बेहद स्लिम फोन है, जिसमें बैक पैनल पर सिंगल कैमरा है.

---- समाप्त ----