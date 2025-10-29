scorecardresearch
 

Feedback

भारत की GDP के बराबर पहुंची Apple की मार्केट वैल्यू, iPhone 17 ने किया कमाल

अमेरिकी कंपनी Apple की मार्केट वैल्यू पहली बार करीब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (352 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंची है और ऐसा करने वाली वह तीसरी कंपनी है. ऐपल की मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी के बराबर पहुंच गई है. ऐपल ने यह मुकाम न्यू iPhone 17 लाइनअप की पॉपुलैरिटी के बाद हासिल की है.

Advertisement
X
Apple ks शेयर में आई जबरदस्त तेजी. (Photo: Unsplash)
Apple ks शेयर में आई जबरदस्त तेजी. (Photo: Unsplash)

अमेरिका की टेक कंपनी Apple ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. मंगलवार को कंपनी का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 352 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. यह आंकड़ा करीब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बराबर हैं. वर्ल्ड बैंक के पोर्टल के मुताबिक, भारतीय GDP करीब 3.91 ट्रिलियन डॉलर है.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के डेटा के मुताबिक, अमेरिका और चीन में iPhone 17 की शुरुआती सेल्स पुराने मॉडल से 14 परसेंट ज्यादा रही है. भारत समेत दुनिया भर में iPhone 17 सीरीज को काफी पसंद किया गया है.

 4 ट्रिलियन डॉलर छूने वाली तीसरी कंपनी बनी 

सम्बंधित ख़बरें

OpenAI
OpenAI की बड़ी तैयारी, Apple के 'सबसे बड़े ऐप' की टीम को खरीदा  
iPad fold Representational image made with AI
Apple क्यों नहीं लॉन्च कर रहा फोल्डिंग iPad? ये हैं चुनौतियां  
MacBook Pro M5
iPhone 17 लॉन्च के बाद Apple का बड़ा धमाका, लॉन्च कर दिया पावरफुल डिवाइस 
Apple
Apple ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 4 ट्रिलियन के करीब पहुंचा मार्केट कैप 
iPhone 17 Pro
ऑरेंज से पिंक हुआ iPhone 17 Pro, क्या आपके फोन का भी रंग बदल जाएगा 

4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मार्केट कैप छूने वाली ऐपल तीसरी कंपनी बन गई है. इससे पहले एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट इस शिखर तक पहुंच चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है iPhone Scratchgate? ऐपल ने कहा, स्क्रैच नहीं - मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है

बताते चलें कि Nvidia 4.71 ट्रिलियन डॉलर (415 लाख करोड़ रुपए) की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी है. वहीं Microsoft दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और उसका मार्केट कैप 4.06 ट्रिलियन डॉलर (358 लाख करोड़ रुपये) पर है. 

Advertisement

ऐपल के शेयर कुछ देर के लिए 269.89 डॉलर तक पहुंचे. इसकी वजह से ऐपल की मार्केट वैल्यू 4.005 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई. हालांकि दिन के अंत में शेयर 0.1% बढ़त के साथ बंद हुआ और कंपनी की वैल्यू 3.992 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही. 

iPhone 17 लाइनअप और iPhone Air की पॉपुलैरिटी

शेयर मार्केट में यह उछाल iPhone 17 लाइनअप और iPhone Air की पॉपुलैरिटी की वजह से आया है. लॉन्चिंग के कुछ सप्ताह के अंदर ही न्यू आईफोन ने धूम मचा दी. जहां iPhone Air को अभी अच्छी रिस्पोंस मिला है. iPhone असल में ऐपल के प्रोफिट में आधे से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है. 

9 सितंबर को लॉन्च हुई थी iPhone 17 सीरीज 

ऐपल ने इस साल 9 सितंबर को ग्लोबल मार्केट समेत भारत में अपने न्यू आईफोन को लॉन्च किया था. इसमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro max और iPhone Air का नाम शामिल है. iPhone Air एक बेहद स्लिम फोन है, जिसमें बैक पैनल पर सिंगल कैमरा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement