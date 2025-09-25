क्या है iPhone Scratchgate? ऐपल ने कहा, स्क्रैच नहीं - मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है

हर बार नए iPhone सीरीज़ लॉन्च के बाद कुछ महीनों तक ये फ़ोन लगातार सुर्खियों में रहता है. कभी नेगेटिव तो कभी पॉज़िटिव. लेकिन इस बार iPhone 17 सीरीज़ नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों ही तरह से सुर्खियों में बना हुआ है.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वीडियो पोस्ट किए हैं जहां देखा जा सकता है कि iPhone 17 Pro और iPhone Air में स्क्रैच आसानी से लग रहे हैं. ख़ास तौर पर कैमरा प्लेटो ज्यादा ही स्क्रैच लगने जैसा दिख रहा है. लोग Scratchgate हैशटैग के साथ इसे अलग अलग सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं.

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रिटेल स्टोर्स पर रखे iPhone 17 Pro और iPhone Air में स्क्रैच दिख रहे हैं. ख़ास कर ब्लू और ब्लैक वेरिएंट्स में. iPhone Air ब्लैक वेरिएंट में भी आता है, जबकि iPhone 17 Pro डीप ब्लू वेरिएंट मे.

सोशल मीडिया और रेडिट पर यूजर्स के रिएक्शन और स्क्रैच की रिपोर्ट्स के बाद ऐपल का बयान आ गया है. कंपनी ने कहा है कि ऐसा मैगसेफ स्टैंड की वजह से हो रहा है. इसे कंपनी ने मेटेरियल ट्रांसफ़र बताया है. ऐपल ने ये भी कहा है कि इसे साफ़ भी किया जा सकता है. ऐपल के मुताबिक मैग्सेफ स्टैंड बदल कर इससे बचा जा सकता है.

CNET की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ऐपल ने दावा किया है कि iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में दिया गया एनोडाइजेशन लेयर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गाइडलाइन को ना सिर्फ फॉलो करता है, जबकि उससे भी बेहतर है.

गौरतलब है कि इस बार ऐपल ने iPhone 17 Pro में टाइटैनियम के बजाए एल्यूमिनियम दिया है. iPhone 15 Pro के साथ कंपनी ने टाइटैनियम डिजाइन लॉन्च किया था जो बेहद प्रीमियम लगता है. हालांकि एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन की वजह से फोन कम ओवरहीट होगा. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टाइटैनियम जितना प्रीमियम नहीं लगता है.

ऐपल ने iPhone 12 सीरीज के बाद डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसी साल किया है. iPhone 17 Pro पिछले किसी भी iPhone से देखने में काफी अलग लगता है. इसकी वजह कैमरा प्लेटो है और इसकी बॉडी है. लोगो की प्लेसमेंट भी चेंज हुई है और फोन में अब शार्प एजेज भी नहीं है, इसलिए ये ज्यादा कॉम्पैक्ट भी महसूस होता है.

