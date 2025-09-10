iPhone 16 से कम कीमत पर लॉन्च हुआ iPhone 17, यहां समझें पूरा गणित

ऐपल ने iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन iPhone 17 है, लेकिन कीमत के मामले में ये फोन iPhone 16 से ज्यादा प्राइस पर लॉन्च हुआ है. कंपनी ने इस फोन को 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. फोन के डिजाइन में इस बार कुछ भी नया नहीं है.

आपको iPhone 16 वाला ही डिजाइन देखने को मिलेगा. ये स्मार्टफोन 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट, 48MP + 48MP डुअल कैमरा सेटअप, 18MP के फ्रंट कैमरा और A19 प्रोसेसर के साथ आता है. सवाल है कि क्या ये फोन पिछले बार के मुकाबले ज्यादा कीमत पर लॉन्च हुआ है.

कितनी कीमत पर लॉन्च हुआ है iPhone 17?

Apple iPhone 17 दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 82,900 रुपये है. वहीं 512GB स्टोरेज वेरिएंट को कंपनी ने 1,02,900 रुपये में लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट लॉन्च नहीं किया है. iPhone 16 को कंपनी ने पिछले साल 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था.

ये कीमत फोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की थी, जो अब 69,900 रुपये में मिलेगा. वहीं 256GB स्टोरेज वेरिएंट को कंपनी ने 89,900 रुपये में लॉन्च किया था. फिलहाल कंपनी इसका 256GB स्टोरेज अपनी वेबसाइट पर नहीं बेच रही है, लेकिन Flipkart पर ये वेरिएंट लिस्ट है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 का 256GB स्टोरेज वेरिएंट 84,900 रुपये में लिस्ट है. वहीं iPhone 17 का 256GB स्टोरेज वेरिएंट 82,900 रुपये में लॉन्च हुआ है. इसका मतलब है कि कंपनी ने iPhone 17 को पिछले साल के मुकाबले कम कीमत पर लॉन्च किया है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

iPhone 17 में 6.3-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield 2 का इस्तेमाल किया गया है. फोन A19 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 256GB स्टोरेज बेस वेरिएंट में मिलता है. डिवाइस 48MP + 48MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है.

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 18MP का सेल्फी कैमरा दिया है. इसमें आपको Face ID का सपोर्ट मिलेगा. इसमें Find My via satellite का सपोर्ट मिलेगा. डिवाइस पांच कलर ऑप्शन- ब्लैक, वॉइट, मिस्ट ब्लू, सेज और लैवेंडर में आता है. फोन में 25W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

