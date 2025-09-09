scorecardresearch
 

Apple ने किया फैंस को हैरान, लेकर आया सबसे पतला iPhone 17 Air, जानें फीचर्स और कीमत

ऐपल ने अपने लेटेस्ट लाइन-अप में चार नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. ब्रांड ने iPhone 17 Air को इंट्रोड्यूस किया है, जो प्लस वेरिएंट की जगह लेगा. साथ ही कंपनी ने iPhone 17 के बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज दिया है. ये हैंडसेट A19 प्रोसेसर के साथ आता है. आइए जानते हैं इस सीरीज के स्मार्टफोन्स की खास बातें.

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro

Apple ने अपने लेटेस्ट iPhone को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने चार नए फोन्स को लॉन्च किया है, जिसमें पहला मॉडल iPhone 17 है. ये फोन ब्लैक, वॉइट, लैवेंडर समेत 5 कलर ऑप्शन में आएगा. इसमें आपको एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा. ये फोन 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा. 

स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए सिरेमिक शिल्ड 2 का इस्तेमाल किया गया है. iPhone 17 में A19 प्रोसेसर दिया गया है. ये स्मार्टफोन ब्रांड का अब तक का सबसे पावरफुल बेस मॉडल है. लेटेस्ट प्रोसेसर की मदद से ना सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, बल्कि फोन बैटरी लाइफ के साथ आएगा. 

दमदार फीचर्स के साथ आता है iPhone 17

iPhone 17 में ऐपल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 48MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. सेकेंडरी कैमरा भी 48MP का है. कैमरा में इस बार कंपनी ने AI फीचर्स का सपोर्ट भी दिया है, जो ग्रुप सेल्फी में ऑटोमेटिक स्विच कर सकता है. फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन बेहतर किया गया है. इसमें 6.3-inch का डिस्प्ले मिलेगा. ये फोन 256GB के बेस वेरिएंट के साथ मिलेगा. इसमें ऐक्शन बटन दिया गया है. 

Apple ने लॉन्च किया iPhone 17 Air - इस बार नहीं आएगा Plus वेरिएंट 

iPhone 17 Air को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. ये ब्रांड का अब तक का सबसे पतला फोन है. ये स्मार्टफोन सिर्फ 5.6mm मोटा है. इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों ही साइड में सिरेमिक शिल्ड मिलता है. हैंडसेट चार कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. इसमें A19 Pro प्रोसेसर दिया गया है. इस बार कंपनी iPhone का Plus वेरिएंट लॉन्च नहीं किया है. 

iPhone 17 Air

कंपनी ने अपने इन-हाउस मॉडल में C3x को भी इंट्रोड्यूस किया है. फोन 48MP के सिंगल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. ये फोन दो कैमरे की तरह काम करेगा. iPhone 17 Air में सिर्फ eSIM का विकल्प मिलेगा. यानी आप फिजिकल सिम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

इसमें एडॉप्टिव पावर मोड मिलेगा, जिससे फोन की बैटरी लाइफ बेहतर होगी. सिंगल चार्ज में आप फोन को इस फीचर की वजह से पूरे दिन इस्तेमाल कर सकेंगे. इसमें MagSafe चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा.

Pro और Pro Max के फीचर्स

iPhone 17 Pro को कंपनी ने नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया है. कंपनी ने लेटेस्ट प्रो मॉडल में एलुमिनियम का इस्तेमाल किया है. इसमें बड़ी बैटरी दी गई है. डिवाइस A19 Pro प्रोसेसर के साथ आता है. ये स्मार्टफोन पिछले वर्जन के मुकाबले 40 परसेंट बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करेगा.

iPhone 17 Pro

इसकी वजह से आप स्मार्टफोन पर कई घंटों तक गेमिंग कर सकते हैं. डिवाइस Unibody डिजाइन के साथ आता है. कंपनी का कहना कि इसमें अब तक की बेस्ट बैटरी लाइफ मिलेगी. 

iPhone 17 Pro Specs

प्रो और प्रो मैक्स दोनों में ही 18MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. स्मार्टफोन 48MP + 48MP + 48MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. iPhone 17 Pro में 6.3-inch का डिस्प्ले मिलेगा. वहीं iPhone 17 Pro Max में 6.9-inch का डिस्प्ले मिलेगा. 

कितनी है कीमत?

Apple iPhone 17 को कंपनी ने 799 डॉलर की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यानी ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं iPhone 17 Air की कीमत 899 डॉलर से शुरू होती है, जबकि प्रो मॉडल की कीमत 1099 डॉलर से शुरू होती है. iPhone 17 Pro Max की कीमत 1199 डॉलर से शुरू होती है. जल्द ही हम भारतीय कीमतों का भी अपडेट आपको देंगे. 
 

TOPICS:

