भारत में iPhone 17 सीरीज लॉन्च, 2 लाख रुपये के पार हुई कीमत, यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट

Apple ने अपनी न्यू iPhone सीरीज को अनवील कर दिया है. इसमें iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और 17 Pro Max को अनवील किया है. कंपनी ने भारतीय कीमतों का भी ऐलान कर दिया है. आइए यहां सभी प्रोडक्ट की इंडियन प्राइस लिस्ट देखते हैं.

iPhone 17, एक बेस मॉडल है. इसमें A19 चिपसेट का यूज किया है. इस प्रोसेसर की मदद से ना सिर्फ बेहतर परफोर्मेंस मिलेगी बल्कि बैटरी बैकअप में भी इजाफा होगा. कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे पावरफुल बेस मॉडल है.

Apple iPhone 17 की भारत में कीमत

iPhone 17 को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है. भारत में 256GB बेस वेरिएंट है, जिसकी कीमत 82,900 रुपये है. वहीं, 512GB की कीमत 1,02,900 रुपये है.

iPhone 17 के शुरुआती वेरिएंट में 256GB स्टोरेज मिलेगी. (Photo: ITG)

iPhone 17 हैंडसेट पांच कलर वेरिएंट ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, सागा और पर्पल में आता है. 12 सितंबर से इसका प्री ऑर्डर शुरू होगा, जिसकी पहली सेल 19 सितंबर से शुरू होगी.

iPhone Air की भारत में कीमत और सेल

iPhone Air की थिकनेस सिर्फ 5.6mm. (Photo: Apple.com)

iPhone Air एक सबसे स्लिम हैंडसेट है. इसको तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है. भारत में इसकी प्री बुकिंग 12 सितंबर से शुरू होगी और इसकी पहली सेल 19 सितंबर से शुरू होगी. शुरुआती वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. iPhone Air के 512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये है. वहीं 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये है.

Advertisement

iPhone 17 Pro की भारत में कीमत

iPhone 17 Pro में तीन रियर कैमरा 48MP के हैं. (Photo: Apple.com)

iPhone 17 Pro की भारत में शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. वहीं 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 154900 रुपये और 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 174900 रुपये है.

iPhone 17 Pro Max की भारत में कीमत

iPhone 17 Pro Max की भारत में शुरुआती कीमत 149900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,69,900 रुपये, 1TB वेरिएंट की कीमत 1,89,900 रुपये और

2TB वेरिएंट की कीमत 2,29,900 रुपये है.

Apple Watch Ultra 3 की कीमत

Apple Watch Ultra 3 की भारत में शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है. वहीं, AirPods Pro 3 की भारत में कीमत 25900 रुपये है.

Apple Watch Ultra 3 में कई हाईटेक हेल्थ ट्रैकिंग मिलते हैं. (Photo: Apple.com)

Apple Watch SE 3 की भारत में कीमत

Apple Watch SE 3 को दो कलर वेरिएंट में पेश किया है, जो 40mm और 44mm साइज में आती हैं. 40mm के GPS वेरिएंट की कीमत 25,900 रुपये और GPS + Cellular वेरिएंट की कीमत 30,900 रुपये है.

Apple Watch SE 3 के 44mm के GPS वेरिएंट की कीमत 28900 रुपये है और GPS + Cellular वेरिएंट की कीमत 33900 रुपये है.

---- समाप्त ----