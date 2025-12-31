Apple की साल 2026 को लेकर बड़ी तैयारी, iOS 27 में दिखेंगे ये 5 बड़े बदलाव

Apple साल 2026 को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है और कंपनी अपना न्यू iOS 27 को लॉन्च करेगी. अपकमिंग अपडेट के तहत कंपनी iPhone में नए फीचर्स को शामिल करेगी और पुरानी खामियों को दूर करेगी. आइए इसके 5 बड़े फीचर के बारे में जानते हैं.

Apple साल 2025 में iOS 26 को लॉन्च कर चुका है, जिसमें कंपनी को कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था. इसके बाद कंपनियों ने कुछ नए अपडेट को जारी किया और खामियों को दूर करने की कोशिश की. अब साल 2026 में iOS 27 को अनवील किया जाएगा, जिसमें 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

iOS 27 कब रिलीज होगा?

Apple हर साल गर्मियों के दौरान वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC 2026) का आयोजन करता है, जिसमें वह लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पीचर्स को अनवील करता है. साल 2026 की गर्मियों में होने वाले WWDC के दौरान कंपनी iOS 27 को अनवील करेगी, जो iOS 26 की तुलना में बेहतर होगा.

iOS 27 में कौन-कौन से नए फीचर्स आने की उम्मीद है?

फोटोज ऐप में होगा बदलाव : हाल ही में मैकवर्ल्ड द्वारा लीक रिपोर्ट में दावा किया है कि Apple Photos App को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा. यूजर्स को फोटोज के लिए न्यू फीचर फ्लैग देखने को मिलेंगे. ऐपल ने iOS18 की लॉन्चिंग में फोटोज ऐप को पूरी तरह से बदल दिया था.

मिलेगा न्यू AirPods पेयरिंग सिस्टम

रिपोर्ट में ये भी दावा किया था कि AirPods के साथ न्यू पेयरिंग सिस्टम भी मिलेगा, जो जिसको iOS 27 के साथ अनवील किया जाएगा. हालांकि अभी तक ये नहीं बताया है कि यह न्यू सिस्टम काम कैसे करेगा.

AI Search इंजन

iOS 27 के अपडेट के साथ यूजर्स को AI सर्च इंजन भी मिलेगा, इसको लेकर ब्लूमबर्ग के मार्क गरमन द्वारा जानकारी शेयर की जा चुकी है. गुरमन ने बताया है कि Apple खुद के AI सर्च इंजन पर काम कर रहा है.

Apple का AI डॉक्टर

मार्क गुरमन ने अपनी रिपोर्ट्स में AI डॉक्टर को लेकर भी दावा किया है, जिसके लिए कंपनी अभी Project Mulberry कोडनेम पर काम कर रही है. AI डॉक्टर की सर्विस को Apple Health ऐप में यूज किया जा सकेगा और इसका नाम Health+ हो सकता है.

AI को लेकर भी बड़े ऐलान

Apple अपने अपकमिंग iOS 26 को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है और वह इसके साथ AI फीचर्स को भी अनवील करेगा. कई न्यू AI टूल्स को अनवील किया जा सकेगा.

