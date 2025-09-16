scorecardresearch
 

Apple अब ला रहा 5 न्यू प्रोडक्ट, iPhone 17 के बाद इनका बजेगा डंका

Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज को अनवील किया है और आने वाले दिनों में यानी साल 2025 के अंत तक 5 न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा. इसमें iPad Pro M5, Vision Pro 2, AirTag 2, Apple TV और HomePod mini जैसे नाम शामिल हैं. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Apple नेक्स्ट जनरेशन Vision Pro को अनवील करेगा. (Photo: Apple.com)
Apple ने हाल ही में एक फ्लैगशिप इवेंट का आयोजन किया है, जिसमें कंपनी ने iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro और 17 Pro Max को लॉन्च किया है. अब कंपनी आने वाले दिनों में अपने कई और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें टोटल 5 प्रोडक्ट के नाम शामिल होंगे. ये प्रोडक्ट इस साल के अंत तक तक लॉन्च होंगे, जिसकी जानकारी रिपोर्ट्स से मिली है.

Apple आने वाले दिनों में M5 iPad Pro, एक अपग्रेडेड M5 Vision Pro हैडसेट, AirTag ट्रैकर का नेक्स्ट वर्जन और Apple TV व  HomePod mini का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन लॉन्च करेगी. आइए इन प्रोडक्ट के बारे में एक-एक करके जानते हैं. 

M5 चिप के साथ iPad Pro

Apple आने वाले दिनों में अपना न्यू iPad Pro को अनवील करेगा, जिसमें M5 चिपसेट का यूज किया जाएगा. कंपनी लो पावर पर चलने वाली हाई परफोर्मेंस चिपसेट तैयार कर रही है, जिसकी मदद से एक हाई एंड iPad Pro को पावर मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Apple iOS 26 का रोलआउट आज से शुरू, नए फीचर्स से बदलेगा बहुत कुछ, इन iPhone को मिलेगा अपडेट

Vision Pro 2 में बेहतर परफोर्मेंस 

Apple इस साल के आखिर तक नेक्स्ट जनरेशन Vision Pro को लॉन्च करेगी, जिसका दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा चुका है. इसका नाम Vision Pro 2 हो सकता है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट्स के मुतबाकि, M5 Vision Pro Headset पर काम किया जा रहा है, जो M2 चिपसेट से बेहतर परफोर्मेंस देने का काम करेगा. कई रिपोर्ट्स में दावा किया है नेक्स्ट M5 Vision Pro में हार्डवेयर को लेकर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

AirTag 2 में होंगे नए फीचर्स 

AirTag 2 को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. फर्स्ट जनरेशन AirTag डिवाइस अपनी जगह बना चुका है और यह एक पॉपुलर प्रोडक्ट है. हालांकि AirTag 2 को लेकर लंबे समय से अफवाहे जारी हैं, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई जानकारी कंफर्म नहीं की है. नेक्स्ट वर्जन में बैटरी लाइफ में इजाफा किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: हाई ब्लड प्रेशर होने पर मिलेगा अलर्ट, Apple के फीचर को मिली मंजूरी, इस महीने से होगा शुरू

आ रही है नेक्स्ट जनरेशन Apple TV और  HomePod mini

रिपोर्ट्स में दावा किया है कि Apple अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट को अपडेट करने जा रही है. इसमें Apple TV और Mini HomePod का नाम शामिल है. दोनों में इंटरनल हार्डवेयर को अपग्रेड किया जा सकता है, जिनमें न्यू प्रोसेसर और Apple की न्यू N1 networking चिप का यूज किया जा सकता है. 

