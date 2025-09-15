scorecardresearch
 

Feedback

Apple iOS 26 का रोलआउट आज से शुरू, नए फीचर्स से बदलेगा बहुत कुछ, इन iPhone को मिलेगा अपडेट

Apple के iOS 26 का रोलआउट कर दिया है, जिसके बाद iPhone यूजर्स को न्यू फीचर, न्यू डिजाइन व इंटरफेस मिलेगा. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा लिक्विड ग्लास डिजाइन की है, जो फ्लोटिंग एनिमेशन के साथ आता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
iOS 26 में मिलेगा लिक्विड ग्लास, न्यू ऐप आइकन. (Photo: Apple.com)
iOS 26 में मिलेगा लिक्विड ग्लास, न्यू ऐप आइकन. (Photo: Apple.com)

Apple के लेटेस्ट iOS26 का अपडेट का रोलआउट कर दिया है. एलिजिबल iPhone अब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. न्यू अपडेट के तहत यूजर्स को Liquid Glass डिजाइन मिलेगा. Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है और आज से यह सभी के लिए रोलआउट हो गया है, जल्द ही सभी यूजर्स के पास इसका अपडेट पहुंच जाएगा. 

आईओएस 26 के तहत यूजर्स को ढेरों नए फीचर्स मिलेंगे. इसमें लिक्विड ग्लास, न्यू एलिमेंट और न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा. इसके अलावा न्यू कॉल एंड टेक्स्ट फीचर और लाइव ट्रांसलेशन फीचर मिलेगा. यहां सबसे ज्यादा चर्चा लिक्विड ग्लास डिजाइन की हुई है, जो एक यूनिक इफेक्ट्स देता है. कॉलिंग और मैसेजिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा. 

यह भी पढ़ें: iPhone पर आने वाले हैं कमाल के 10 फीचर्स, "iPhone पर आने वाले हैं कमाल के 10 फीचर्स, बदल जाएगा बहुत कुछ

सम्बंधित ख़बरें

हाई ब्लड प्रेशर होने पर मिलेगा अलर्ट, ऐसे काम करता है Apple का लेटेस्ट फीचर 
iPhone Air
आ गया Apple का सबसे पतला iPhone Air, पेन-पेंसिल से भी ज्यादा स्लिम है ये फोन  
iPhone 17 Pro
iPhone 17 सीरीज लॉन्च, फाइनली बदल गया डिजाइन, जानें फीचर्स और कीमत 
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 लॉन्च इवेंट में Siri और AI का नाम तक नहीं… आखिर क्यों चुप रहा Apple? 
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 सीरीज पर मिलेगा इतने हजार का डिस्काउंट, शुरू हुआ प्री-ऑर्डर 

ऐसा होगा लिक्विड ग्लास डिजाइन 

आईओएस 26 के तहत मिलने वाला लिक्विड ग्लास डिजाइन के तहत स्मार्टफोन पर एक ट्रांस्परेंट लिक्विड एनिमेशन मिलता है. इसमें फ्लोटिंग एनिमेशन भी मिलेगा. यहां ऐप आइकन का नया कटआउट भी मिलेगा. यहां वॉलपेपर पर 3D इफेक्ट भी नजर आएगा. 

इन डिवाइसेस को मिलेगा सपोर्ट 

आईओएस 26 के साथ कंपेटेबल डिवाइस की लिस्ट जारी हो चुकी है. Apple पोर्टल पर iOS 26 के लिए एलिजिबल सभी मॉडल के नाम जारी हो चुके हैं. इसमें iPhone 17 सीरीज से लेकर Phone SE (2nd generation) का नाम शामिल है. 

Advertisement

Apple Support ने X पर किया पोस्ट 

Apple Intelligance और AI खूबियां 

iOS 26 के अपडेट के बाद यूजर्स को न्यू लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत टेक्स्ट ऑटोमैटिक ट्रांसलेट होंगे. फेसटाइम में लाइव ट्रांसलेटेड कैप्शन नजर आएंगे. AirPods के साथ भी रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी. 

AirPods Camera Remote फीचर 

iOS 26 के अपडेट के बाद यूजर्स अपने एयर पोड्स पर कुछ देर टैप करके रखेंगे तो आईफोन का कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा. यह फीचर AirPods या AirPods Pro (H2 chip) के साथ मिलेगा.  

iPhone में लेटेस्ट अपडेट iOS26 ऐसे चेक करें

एलिजिबल आईफोन में आईओएस 26 का अपडेट आया है या नहीं, ये चेक करना बहुत ही आसान है. इसके लिए iPhone के अंदर दिए गए Settings App में जाना होगा. इसके बाद General पर टैप करें,उसके बाद Software Update को चुनें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement