Apple iOS 26 का रोलआउट आज से शुरू, नए फीचर्स से बदलेगा बहुत कुछ, इन iPhone को मिलेगा अपडेट

Apple के लेटेस्ट iOS26 का अपडेट का रोलआउट कर दिया है. एलिजिबल iPhone अब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. न्यू अपडेट के तहत यूजर्स को Liquid Glass डिजाइन मिलेगा. Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है और आज से यह सभी के लिए रोलआउट हो गया है, जल्द ही सभी यूजर्स के पास इसका अपडेट पहुंच जाएगा.

आईओएस 26 के तहत यूजर्स को ढेरों नए फीचर्स मिलेंगे. इसमें लिक्विड ग्लास, न्यू एलिमेंट और न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा. इसके अलावा न्यू कॉल एंड टेक्स्ट फीचर और लाइव ट्रांसलेशन फीचर मिलेगा. यहां सबसे ज्यादा चर्चा लिक्विड ग्लास डिजाइन की हुई है, जो एक यूनिक इफेक्ट्स देता है. कॉलिंग और मैसेजिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा.

ऐसा होगा लिक्विड ग्लास डिजाइन

आईओएस 26 के तहत मिलने वाला लिक्विड ग्लास डिजाइन के तहत स्मार्टफोन पर एक ट्रांस्परेंट लिक्विड एनिमेशन मिलता है. इसमें फ्लोटिंग एनिमेशन भी मिलेगा. यहां ऐप आइकन का नया कटआउट भी मिलेगा. यहां वॉलपेपर पर 3D इफेक्ट भी नजर आएगा.

इन डिवाइसेस को मिलेगा सपोर्ट

आईओएस 26 के साथ कंपेटेबल डिवाइस की लिस्ट जारी हो चुकी है. Apple पोर्टल पर iOS 26 के लिए एलिजिबल सभी मॉडल के नाम जारी हो चुके हैं. इसमें iPhone 17 सीरीज से लेकर Phone SE (2nd generation) का नाम शामिल है.

Apple Support ने X पर किया पोस्ट

Apple Intelligance और AI खूबियां

iOS 26 के अपडेट के बाद यूजर्स को न्यू लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत टेक्स्ट ऑटोमैटिक ट्रांसलेट होंगे. फेसटाइम में लाइव ट्रांसलेटेड कैप्शन नजर आएंगे. AirPods के साथ भी रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी.

AirPods Camera Remote फीचर

iOS 26 के अपडेट के बाद यूजर्स अपने एयर पोड्स पर कुछ देर टैप करके रखेंगे तो आईफोन का कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा. यह फीचर AirPods या AirPods Pro (H2 chip) के साथ मिलेगा.

iPhone में लेटेस्ट अपडेट iOS26 ऐसे चेक करें

एलिजिबल आईफोन में आईओएस 26 का अपडेट आया है या नहीं, ये चेक करना बहुत ही आसान है. इसके लिए iPhone के अंदर दिए गए Settings App में जाना होगा. इसके बाद General पर टैप करें,उसके बाद Software Update को चुनें.

