हाई ब्लड प्रेशर होने पर मिलेगा अलर्ट, Apple के फीचर को मिली मंजूरी, इस महीने से होगा शुरू

Apple watch में अब एक नया फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स को हाइपरटेंशन होने पर नोटिफिकेशन्स मिलेगा. अब इस फीचर को अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की तरफ से Apple Watch में हाइपरटेंशन फीचर शुरू करने की मंजूरी मिल गई है.

9 सितंबर को हो चुके Apple Event के दौरान न्यू फीचर ब्लड प्रेशर मॉनिटर को पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि हाइपरटेंशन के दौरान स्मार्टवॉच पर अलर्ट मिलेगा, जिससे यूजर्स वक्त रहते ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने को लेकर काम कर सकेंगे या करीबी अस्पताल में जा सकेंगे.

इस महीने में मिल जाएगा ये फीचर

Apple ने कहा था कि न्यू हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन्स फीचर चुनिंदा Apple Watch के लिए इस सितंबर के अंत तक आ जाएगा. इसमें ऐपल वॉच सीरीज 9, सीरीज 10, सीरीज 11 और प्रीमियम सेगमेंट की वॉच Apple Watch Ultra 2 और Ultra 3 हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple हाइपरटेंशन अलर्ट फीचर को जल्द ही 150 देशों के लिए जारी करेगा. इसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नाम शामिल है.

ऐसे काम करेगा Apple Watch का फीचर

Apple Watch में हाइपरटेंशन अलर्ट के लिए ऑप्टिकल हार्ड सेंसर का यूज किया जाएगा, जो हार्डबीट्स में ब्लड वेजेल्स रिस्पोंस को एनालाइज करता है.

30 दिनों के डेटा को करता है रिव्यू

Apple ने बताया कि एल्गोरिद्म करीब 30 दिनों के डेटा को रिव्यू करता है और अगर उसमें हाइपरटेंशन साइन को लगातार डिटेक्ट करता है तो यूजर्स को अलर्ट देकर उसकी जानकारी देता है. हालांकि इस पर कंपनी ने ये भी कहा है कि ये फीचर हाई ब्लड प्रेशर के हर एक केस को डिटेक्ट नहीं कर सकता है लेकिन लाखों यूजर्स में अधिकतर को अलर्ट दे सकता है.

Apple इवेंट के दौरान कंपनी ने iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro और 17 Pro Max को लॉन्च किया है. यहां iPhone Air ने सभी को स्लिम बॉडी की वजह से अट्रैक्ट किया है. iPhone Air में 5.6mm की थिकनेस मिलती है.

