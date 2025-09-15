scorecardresearch
 

Feedback

हाई ब्लड प्रेशर होने पर मिलेगा अलर्ट, Apple के फीचर को मिली मंजूरी, इस महीने से होगा शुरू

हाई ब्लड प्रेशर होने पर अब Apple Watch यूजर्स को अलर्ट मिलेगा. 9 सितंबर को आयोजित Apple Event के दौरान कंपनी ने इस फीचर की जानकारी दी थी और अब इस फीचर को अमेरिकी FDA की तरफ से मंजूरी मिल गई है. इस महीने के आखिर तक इसका सपोर्ट यूजर्स को मिल जाएगा. आइए इस फीचर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Apple Watch के लिए आया हाइपरटेशन अलर्ट फीचर. (Credits: Apple)
Apple Watch के लिए आया हाइपरटेशन अलर्ट फीचर. (Credits: Apple)

Apple watch में अब एक नया फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स को हाइपरटेंशन होने पर नोटिफिकेशन्स मिलेगा. अब इस फीचर को अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की तरफ से Apple Watch में हाइपरटेंशन फीचर शुरू करने की मंजूरी मिल गई है. 

9 सितंबर को हो चुके Apple Event के दौरान न्यू फीचर ब्लड प्रेशर मॉनिटर को पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि हाइपरटेंशन के दौरान स्मार्टवॉच पर अलर्ट मिलेगा, जिससे यूजर्स वक्त रहते ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने को लेकर काम कर सकेंगे या करीबी अस्पताल में जा सकेंगे. 

इस महीने में मिल जाएगा ये फीचर 

सम्बंधित ख़बरें

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 लॉन्च इवेंट में Siri और AI का नाम तक नहीं… आखिर क्यों चुप रहा Apple? 
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 सीरीज पर मिलेगा इतने हजार का डिस्काउंट, शुरू हुआ प्री-ऑर्डर 
Amazon
Amazon पर साल की सबसे बड़ी सेल, फोन-TV पर बंपर डिस्काउंट  
Abidur Chowdhury Apple designer
iPhone Air डिजाइन करने वाले आबिदुर चौधरी कौन हैं? क्यों हो रही उनकी चर्चा 
iPhone 17 series launched, thinnest iPhone Air; discounts on older models.
सबसे पतला iPhone Air लॉन्च; जानें भारत में कीमत और ऑफर्स 

Apple ने कहा था कि न्यू हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन्स फीचर चुनिंदा Apple Watch के लिए इस सितंबर के अंत तक आ जाएगा. इसमें ऐपल वॉच सीरीज 9, सीरीज 10, सीरीज 11 और प्रीमियम सेगमेंट की वॉच Apple Watch Ultra 2 और Ultra 3 हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple हाइपरटेंशन अलर्ट फीचर को  जल्द ही 150 देशों के लिए जारी करेगा. इसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नाम शामिल है. 

यह भी पढ़ें: iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, बेहद खास है ये स्मार्टफोन

Advertisement

ऐसे काम करेगा Apple Watch का फीचर 

Apple Watch में हाइपरटेंशन अलर्ट के लिए ऑप्टिकल हार्ड सेंसर का यूज किया जाएगा, जो हार्डबीट्स में ब्लड वेजेल्स रिस्पोंस को एनालाइज करता है. 

30 दिनों के डेटा को करता है रिव्यू 

Apple ने बताया कि एल्गोरिद्म करीब 30 दिनों के डेटा को रिव्यू करता है और अगर उसमें हाइपरटेंशन साइन को लगातार डिटेक्ट करता है तो यूजर्स को अलर्ट देकर उसकी जानकारी देता है.  हालांकि इस पर कंपनी ने ये भी कहा है कि ये फीचर हाई ब्लड प्रेशर के हर एक केस को डिटेक्ट नहीं कर सकता है लेकिन लाखों यूजर्स में अधिकतर को अलर्ट दे सकता है. 

Apple इवेंट के दौरान कंपनी ने iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro और 17 Pro Max को लॉन्च किया है. यहां iPhone Air ने सभी को स्लिम बॉडी की वजह से अट्रैक्ट किया है. iPhone Air में 5.6mm की थिकनेस मिलती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement