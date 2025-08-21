scorecardresearch
 

Google Pixel Watch 4 और Buds Pro 2 लॉन्च, मिलेगा Gemini का सपोर्ट, इतनी है कीमत

Google Pixel Watch 4 Price in India: गूगल ने भारत में अपने स्मार्टफोन्स के साथ स्मार्टवॉच और ईयरबड्स को भी लॉन्च किया है. कंपनी ने Google Pixel Watch 4 को दो साइज में लॉन्च किया है. ग्लोबल मार्केट में वॉच का Wi-Fi और LTE वेरिएंट दोनों लॉन्च किया गया है. आइए जानते हैं वॉच और ईयरबड्स की कीमत.

Google Pixel Watch 4 दो साइज में लॉन्च किया गया है. (Photo: Google)
Google Pixel Watch 4 को कंपनी ने बुधवार शाम हुए Made by Google इवेंट में लॉन्च किया है. वॉच का डिजाइन पिछले वर्जन यानी Watch 3 जैसा ही है. इसमें आपको दो साइज का विकल्प मिलेगा. कंपनी की मानें, तो Google Pixel Watch 4 में Gemini का क्विक एक्सेस मिलेगा. 

यूजर्स सिर्फ अपना हाथ उठाकर वॉयस असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं. वॉच में 40 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड्स के साथ कई हेल्थ फीचर्स भी दिए गए हैं. सिंगल चार्ज में आप स्मार्ट वॉच को 40 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स. 

कितनी है कीमत? 

Google Pixel Watch 4 की कीमत 39,900 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत वॉच के 41mm (Wi-Fi) वेरिएंट की है. वहीं 45mm डायल वाले वेरिएंट की कीमत 43,900 रुपये है. अमेरिका और कुछ अन्य मार्केट में कंपनी ने वॉच का LTE वेरिएंट भी लॉन्च किया है. Google Pixel Watch 4 को आप कई कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 सीरीज भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ चार फोन्स की हुई एंट्री, इतनी है कीमत

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Google Pixel Watch 4 में पिछले वर्जन की तरह ही कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इसमें कई इम्प्रूवमेंट किए गए हैं. वॉच में बेजल और ब्राइटनेस को लेकर बदलाव किए गए हैं. इसमें Actua 360 ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा और स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3000 Nits है. 

यह भी पढ़ें: Google Chrome की छुट्टी कर देगा श्रीनिवास का Comet ब्राउजर? खुद से करता है सबकुछ 

इसमें Snapdragon W5 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. Pixel Watch 4 में स्मार्ट रिप्लाई और Gemini का क्विक एक्सेस दिया गया है. ये वॉच Material 3 एक्सप्रेसिव UI पर काम करता है. स्मार्टवॉच ECG, SpO2, HRV और ब्रीदिंग डिटेक्शन के साथ आता है. 

ईयरबड्स भी हुए हैं लॉन्च 

Google Pixel Buds 2a को कंपनी ने भारत में 12,999 रुपये में लॉन्च किया है. इसे आप Flipkart से खरीद सकते हैं. वहीं Pixel Buds Pro 2 को कंपनी ने 22,900 रुपये में लॉन्च किया है. ये वेरिएंट सिर्फ एक कलर मूनस्टोन में आता है.

