Apple Event 2025: iPhone 17 से Watch Series 11 तक, कल होंगे ये बड़े ऐलान

Apple 9 सितंबर यानी कल अपने एक बड़े इवेंट का आयोजन करने जा रहा है. इस इवेंट के दौरान कंपनी न्यू iPhone 17 लाइनअप, Apple AirPods और Apple Watch Series 11 को लॉन्च करेगी. जानकारी के मुताबिक, इस इवेंट के दौरान कुल 9 प्रोडक्ट को अनवील किया जा सकता है.

मैं एप्पल इवेंट 2025 कहां देख सकता/सकती हूं?

भारतीय समयनुसार ये इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को मुफ्त में ऐपल पोर्टल, Youtube और ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर देखा जा सकेगा.

Apple iPhone 17 सीरीज अनवील होगी

Apple के इस बड़े इवेंट के दौरान न्यू आईफोन 17 सीरीज को अनवील किया जाएगा. इसमें टोटल चार मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि बीते साल भी किया था.

iPhone 17 में 120Hz ProMotion डिस्प्ले का यूज जाएगा, इससे पहले स्टैंडर्ड वेरिएंट में 60Hz रिफ्रेश रेट्स वाला डिस्प्ले मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 24MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. कंपनी न्यू चिपसेट के साथ नए AI फीचर्स को भी शामिल कर सकती है.

iPhone 17 Air भी होगा अनवील

iPhone 17 Air, असल में एक स्लिम बॉडी में आने वाला हैंडसेट होगा. इसको लेकर अब तक कई लीक्स और रेंडर्स आ चुके हैं, जिनमें अलग-अलग दावे हैं. इसमें बैक पैनल पर सिंगल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 6.6-inch का स्क्रीन होगा. यह हैंडसेट iPhone 17 Plus की जगह लेगा.

iPhone 17 Pro भी लॉन्च होगा

iPhone 17 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक iPhone 17 Pro और दूसरा iPhone 17 Pro Max होगा. दोनों हैंडसेट में सभी फीचर्स एक से हैं. दोनों में डिस्प्ले साइज का अंतर है.

दोनों हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें तीनों कैमरा सेंसर 48MP-48MP-48MP के होंगे. iPhone 16 Pro Max में 12MP का TelePhoto कैमरा लेंस दिया था और 17 Pro Max में 48MP का Telephoto लेंस मिलेगा. साथ ही 24MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा.

Apple Watch Series 11 होगी लॉन्च

9 सितंबर को होने वाले इवेंट के दौरान कंपनी Apple Watch Series 11 को भी अनवील किया जाएगा. डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें S सीरीज का फास्ट चिप और 5G मॉडम का यूज किया जाएगा. ब्लड प्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन ये फीचर इस साल लॉन्च नहीं होगा.

Apple Watch Ultra 3 भी देगा दस्तक

Apple अपनी न्यू Apple Watch Ultra 3 को भी अनवील कर सकता है, जो एक पावरफुल स्मार्टवॉच है. इसमें बड़ा डिस्प्ले और स्लिम बेजेल मिलते हैं. न्यू S11 चिपसेट का भी यूज किया जाएगा. यह स्मार्टवॉच सेटेलाइट कनेक्टिविटी SOS फीचर, 5G का सपोर्ट, ब्लड प्रेशर फीचर के साथ लॉन्च होगी.

Apple Watch SE 3 होगा अनवील

Apple कल एक एंट्री लेवल स्मार्टवॉच को भी अनवील करेगा, जिसका नाम Apple Watch SE 3 होगा. इसमें प्लास्टिक बॉडी, बड़ा डिस्प्ले और बेहतर परफोर्मेंस के लिए न्यू चिपसेट का यूज किया जाएगा.

क्या iPhone 17 Pro के साथ नया iOS वर्जन आएगा?

Apple के 9 सितंबर को होने वाले इवेंट के बाद iOS 26, watchOS 26 आदि का स्टेबल वर्जन का ऐलान किया जा सकता है. कंपनी इस साल आयोजित हो चुके WWDC के दौरान iOS 26 का पहले ही ऐलान कर चुकी है.

AirTag 2 दे सकता है दस्तक

Apple के 9 सितंबर को होने वाले इवेंट के दौरान AirTag 2 को शोकेश किया जा सकता है, जिसमें कई नए अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे. साथ ही न्यू Apple TV 4K, सेकेंड जनरेशन HomePod mini भी अनवील हो सकते हैं.

