मार्केट में धमाका करने की तैयारी में Apple, लॉन्च करेगा अब तक का सबसे सस्ता MacBook

सस्ते iPhone के बाद अब ऐपल का टार्गेट सस्ते MacBook हैं. कंपनी कम बजट वाले मैकबुक लैपटॉप पर काम कर रही है, जो अगले साल लॉन्च हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्रोडक्ट के जरिए कंपनी मुख्य रूप से क्रोमबुक और बजट Windows लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को टार्गेट कर रही है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल अगले साल की पहली छमाही में इस बजट मैकबुक को लॉन्च कर सकता है. इस लैपटॉप को खासकर स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और सामान्य यूजर्स को टार्गेट करके लॉन्च किया जाएगा.

किन लोगों को टार्गेट कर रहा है ऐपल?

ऐपल इस बजट मैकबुक के जरिए उन यूजर्स को टार्गेट करेगा जिन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन की जरूरत नहीं है. ऐसे यूजर्स जो ज्यादातर वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट्स पर काम और हल्की फुल्की एडिटिंग करते हैं, उनके लिए ये डिवाइस अच्छा विकल्प हो सकता है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐपल ना सिर्फ गूगल क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप यूजर्स को टार्गेट कर रहा है. बल्कि कंपनी उन यूजर्स को भी अपने नए प्रोडक्ट के जरिए जोड़ना चाहती है, जो iPad की जगह लैपटॉप खरीदना चाहते हैं. इस डिवाइस को टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है, जिसका कोड नेम J700 है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Apple Watch का कमाल, एक महीने में दो भारतीयों की बचाई जान, मिलते हैं ये लाइफ सेविंग फीचर

कंपनी इस डिवाइस को सबसे सस्ते मैकबुक के तौर पर लॉन्च करने वाली है. इसके लिए इसमें लो-पावर वाले पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी इस डिवाइस को टेस्ट कर रही है और इसका शुरुआती प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है. हालांकि, ऐपल ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है.

फिलहाल M4 MacBook Air कंपनी का सबसे सस्ता लैपटॉप है, जो भारतीय बाजार में 99,900 रुपये में आता है. हालांकि, डिस्काउंट के बाद इस मशीन को लगभग 80 हजार रुपये तक के बजट में खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 500 में मिल रहा है Apple AirTag जैसा ट्रैकर, ऐपल से बेहतर हैं फीचर्स

सस्ते मैकबुक में क्या होंगे फीचर्स?

ऐपल अपने बजट लैपटॉप में iPhone के प्रोसेसर के साथ लो-एंड LCD डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकता है. ब्रांड इसमें 13.6-inch का डिस्प्ले दे सकता है. ये पहला लैपटॉप होगा, जिसमें एक iPhone का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा. ऐपल की इंटरनल टेस्टिंग में पाया गया है कि M1 प्रोसेसर के मुकाबले फोन का प्रोसेसर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है.

---- समाप्त ----