scorecardresearch
 

Feedback

मार्केट में धमाका करने की तैयारी में Apple, लॉन्च करेगा अब तक का सबसे सस्ता MacBook

Apple Cheapest MacBook Launch: Apple एक सस्ते मैकबुक पर काम कर रहा है, जो जल्द ही लॉन्च हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस लैपटॉप के जरिए गूगल क्रोमबुक और सस्ते Windows लैपटॉप यूजर्स को टार्गेट करने की कोशिश कर रही है. संभव है कि दाम कम रखने के लिए ऐपल में इसमें iPhone का प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकता है.

Advertisement
X
सस्ता Macbook लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है ऐपल. (Photo: Unsplash)
सस्ता Macbook लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है ऐपल. (Photo: Unsplash)

सस्ते iPhone के बाद अब ऐपल का टार्गेट सस्ते MacBook हैं. कंपनी कम बजट वाले मैकबुक लैपटॉप पर काम कर रही है, जो अगले साल लॉन्च हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्रोडक्ट के जरिए कंपनी मुख्य रूप से क्रोमबुक और बजट Windows लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को टार्गेट कर रही है. 

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल अगले साल की पहली छमाही में इस बजट मैकबुक को लॉन्च कर सकता है. इस लैपटॉप को खासकर स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और सामान्य यूजर्स को टार्गेट करके लॉन्च किया जाएगा. 

किन लोगों को टार्गेट कर रहा है ऐपल?

ऐपल इस बजट मैकबुक के जरिए उन यूजर्स को टार्गेट करेगा जिन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन की जरूरत नहीं है. ऐसे यूजर्स जो ज्यादातर वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट्स पर काम और हल्की फुल्की एडिटिंग करते हैं, उनके लिए ये डिवाइस अच्छा विकल्प हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

MacBook Air M4
MacBook Air M4 पर बंपर ऑफर, मिल रहा है 18 हजार का डिस्काउंट  
MacBook Pro M5
iPhone 17 लॉन्च के बाद Apple का बड़ा धमाका, लॉन्च कर दिया पावरफुल डिवाइस 
MacOS 26 Tohoe
Apple लाया MacOS 26 Tahoe, अब MacBook पर दिखेंगे कई बड़े बदलाव  
MacBook Air M4 (source: Apple)
MacBook Air M4 और Mac Studio लॉन्च, भारत में इतनी है कीमत 
Apple iPhone 16 Pro
Apple Days Sale शुरू, यहां मिल रहा गजब का डिस्काउंट, ये है iPhone से MacBook की कीमत  

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐपल ना सिर्फ गूगल क्रोमबुक और बजट विंडोज लैपटॉप यूजर्स को टार्गेट कर रहा है. बल्कि कंपनी उन यूजर्स को भी अपने नए प्रोडक्ट के जरिए जोड़ना चाहती है, जो iPad की जगह लैपटॉप खरीदना चाहते हैं. इस डिवाइस को टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है, जिसका कोड नेम J700 है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Apple Watch का कमाल, एक महीने में दो भारतीयों की बचाई जान, मिलते हैं ये लाइफ सेविंग फीचर

कंपनी इस डिवाइस को सबसे सस्ते मैकबुक के तौर पर लॉन्च करने वाली है. इसके लिए इसमें लो-पावर वाले पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी इस डिवाइस को टेस्ट कर रही है और इसका शुरुआती प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है. हालांकि, ऐपल ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है. 

फिलहाल M4 MacBook Air कंपनी का सबसे सस्ता लैपटॉप है, जो भारतीय बाजार में 99,900 रुपये में आता है. हालांकि, डिस्काउंट के बाद इस मशीन को लगभग 80 हजार रुपये तक के बजट में खरीदा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 500 में मिल रहा है Apple AirTag जैसा ट्रैकर, ऐपल से बेहतर हैं फीचर्स

सस्ते मैकबुक में क्या होंगे फीचर्स?

ऐपल अपने बजट लैपटॉप में iPhone के प्रोसेसर के साथ लो-एंड LCD डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकता है. ब्रांड इसमें 13.6-inch का डिस्प्ले दे सकता है. ये पहला लैपटॉप होगा, जिसमें एक iPhone का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा. ऐपल की इंटरनल टेस्टिंग में पाया गया है कि M1 प्रोसेसर के मुकाबले फोन का प्रोसेसर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement