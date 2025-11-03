Apple Watch का कमाल, एक महीने में दो भारतीयों की बचाई जान, मिलते हैं ये लाइफ सेविंग फीचर

Apple Watch ने एक महीने के अंदर दो भारतीयों की जान बचा ली है. साथ ही दोनों लोगों की स्टोरी इंटरनेट पर वायरल भी हो चुकी है. दरअसल, अक्टूबर महीने की शुरुआत में मुंबई के एक शख्स की जान बचाई थी और अक्टूबर के अंत में मध्य प्रदेश के शख्स की जान बचाई है.

सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश के शख्स से शुरू करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साहिल (26) बिजनेस के काम से बाहर गए थे और वहां उनकी तबियत बिगड़ने से पहले Apple Watch ने अलर्ट दे दिया और उनकी जान बच गई.

Apple Watch ने दिया वक्त रहते अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिजनेस मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया. इसके बाद जब वे मूवी देख रहे थे, तभी उनकी स्मार्टवॉच पर एक अलर्ट आया, जिसमें बताया गया कि उनकी हार्ट रेट बहुत तेज हो गई है. हालांकि वे करीब 2 घंटे से आराम से बैठे हुए थे और वहां AC भी चल रहा था. कुछ देर के बाद उनको ट्रेन का सफर करना था.

डॉक्टर को दिखाया और कराए टेस्ट

हालांकि उन्होंने ऐपल वॉच के अलर्ट को नजर अंदाज नहीं किया और डॉक्टर को दिखाया. वॉच पर हार्ट रेट 150 पर थी, जो 10-15 मिनट को लेकर था. इसके बाद डॉक्टर ने ECG कराई और फिर ब्लड टेस्ट कराया.

Apple Watch ने बचाई जान

रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी हार्टबीट काफी ज्यादा थी और ट्रेन सफर के दौरान उनको स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था. ऐपल वॉच ने उनकी जान बचाई है. इसके बाद उन्होंने सीधे Apple CEO टिम कुक को थैंक्यू बोलने के लिए ईमेल कर दिया.

मुंबई के शख्स की बचाई थी जान

अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिनमें दावा किया था कि मुंबई के रहने वाले एक शख्स की जान Apple Watch ultra ने बचाई है. हालांकि वह मामला किस तारीख को हुआ था, उसकी जानकारी नहीं है. वे पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. तभी पानी के अंदर उनकी सपोर्ट बेल्ट ढीली गो गई. इसके बाद वे अपने बचाव की कोशिश करने लगे.

ऐपल वॉच ने तुरंत खतरे को पहचाना और अलर्ट बजने लगा और स्क्रीन की लाइट भी तेज हो गई. इसके बाद उनके इन्स्ट्रक्टर ने तुरंत उस अलार्म की लाइट को पहचाना और शख्स की मदद की. इससे बाद क्षितिज जोडपे ने बताया कि ऐपल वॉच के इस फीचर के बारे में उनको भी पता नहीं था.

