scorecardresearch
 

Feedback

Apple Watch का कमाल, एक महीने में दो भारतीयों की बचाई जान, मिलते हैं ये लाइफ सेविंग फीचर

Apple Watch के लाइफ सेविंग फीचर ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है. अब मध्य प्रदेश के शख्स की वक्त रहते जान बचाई है. इससे पहले मुंबई के शख्स की जान बचाई थी, जिसमें वे स्कूबा डाइविंग के दौरान डूब सकते थे. आइये इन दोनों ही मामले के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Apple Watch में मिलते हैं कई लाइफ सेविंग फीचर. (Photo: Unsplash.com)
Apple Watch में मिलते हैं कई लाइफ सेविंग फीचर. (Photo: Unsplash.com)

Apple Watch ने एक महीने के अंदर दो भारतीयों की जान बचा ली है. साथ ही दोनों लोगों की स्टोरी इंटरनेट पर वायरल भी हो चुकी है. दरअसल, अक्टूबर महीने की शुरुआत में मुंबई के एक शख्स की जान बचाई थी और अक्टूबर के अंत में मध्य प्रदेश के शख्स की जान बचाई है. 

सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश के शख्स से शुरू करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साहिल (26) बिजनेस के काम से बाहर गए थे और वहां उनकी तबियत बिगड़ने से पहले Apple Watch ने अलर्ट दे दिया और उनकी जान बच गई.

Apple Watch ने दिया वक्त रहते अलर्ट  

सम्बंधित ख़बरें

Samsung ने लॉन्च की अपनी सबसे स्लिम और हल्की स्मार्टवॉच, मिलेगा Gemini AI का सपोर्ट 
OpenAI
OpenAI की बड़ी तैयारी, Apple के 'सबसे बड़े ऐप' की टीम को खरीदा  
iPad fold Representational image made with AI
Apple क्यों नहीं लॉन्च कर रहा फोल्डिंग iPad? ये हैं चुनौतियां  
MacBook Pro M5
iPhone 17 लॉन्च के बाद Apple का बड़ा धमाका, लॉन्च कर दिया पावरफुल डिवाइस 
Apple Watch
Apple Watch का कमाल! वक्त रहते किया अलर्ट और बच गई शख्स की जान  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिजनेस मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया. इसके बाद जब वे मूवी देख रहे थे, तभी उनकी स्मार्टवॉच पर एक अलर्ट आया, जिसमें बताया गया कि उनकी हार्ट रेट बहुत तेज हो गई है. हालांकि वे करीब 2 घंटे से आराम से बैठे हुए थे और वहां AC भी चल रहा था. कुछ देर के बाद उनको ट्रेन का सफर करना था. 

यह भी पढ़ें: Apple Watch का कमाल! वक्त रहते किया अलर्ट और MP के शख्स की बच गई जान

Advertisement

डॉक्टर को दिखाया और कराए टेस्ट 

हालांकि उन्होंने ऐपल वॉच के अलर्ट को नजर अंदाज नहीं किया और डॉक्टर को दिखाया. वॉच पर हार्ट रेट 150 पर थी, जो 10-15 मिनट को लेकर था. इसके बाद डॉक्टर ने ECG कराई और फिर ब्लड टेस्ट कराया. 

Apple Watch ने बचाई जान 

रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी हार्टबीट काफी ज्यादा थी और ट्रेन सफर के दौरान उनको स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था. ऐपल वॉच ने उनकी जान बचाई है. इसके बाद उन्होंने सीधे Apple CEO टिम कुक को थैंक्यू बोलने के लिए ईमेल कर दिया. 

यह भी पढ़ें: Apple का बड़ा कदम, रिमूव कर दिए ये पॉपुलर डेटिंग ऐप्स, ये है बैन की वजह

मुंबई के शख्स की बचाई थी जान 

अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिनमें दावा किया था कि मुंबई के रहने वाले एक शख्स की जान Apple Watch ultra ने बचाई है. हालांकि वह मामला किस तारीख को हुआ था, उसकी जानकारी नहीं है. वे पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. तभी पानी के अंदर उनकी सपोर्ट बेल्ट ढीली गो गई. इसके बाद वे अपने बचाव की कोशिश करने लगे.

ऐपल वॉच ने तुरंत खतरे को पहचाना और अलर्ट बजने लगा और स्क्रीन की लाइट भी तेज हो गई. इसके बाद उनके इन्स्ट्रक्टर ने तुरंत उस अलार्म की लाइट को पहचाना और शख्स की मदद की. इससे बाद क्षितिज जोडपे ने बताया कि ऐपल वॉच के इस फीचर के बारे में उनको भी पता नहीं था.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement