Apple MacBook Air M4 पर 17 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, सस्ते में खरीदने का मौका

Apple MacBook Air M4 पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है. इस ऑफर का फायदा उठाकर आप कम कीमत में दमदार मशीन खरीद सकते हैं. ये लैपटॉप पलता और पावरफुल है, जिसमें आपको ऐपल का दमदार M4 प्रोसेसर मिलता है. इसे आप डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं.

MacBook Air M4 पर एक दो हजार का नहीं बल्कि 17 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. ये ऑफर विजय सेल्स पर मिल रहा है. अगर आप M1 प्रोसेसर वाला MacBook Air इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर अपग्रेड करना एक बेहतरीन विकल्प होगा. आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर की डिटेल्स.

कितने में खरीद सकते हैं आप?

MacBook Air M4 के 16GB RAM + 256GB SSD वेरिएंट को कंपनी ने 99,900 रुपये में लॉन्च किया था. हालांकि, विजय सेल्स पर ये डिवाइस 92,400 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट है. ये कीमत MacBook Air M4 के स्काई ब्लू कलर वेरिएंट की है. यानी इस पर 7500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है.

इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये का डिस्काउंट बैंक ऑफर के तहत मिलेगा. इस प्लेटफॉर्म पर ICICI बैंक या SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 10 हजार का इंस्टैंट कैशबैक है. इस तरह से आप 17,500 रुपये की बचत कर सकते हैं. ध्यान रहे कि कलर वेरिएंट बदलने से डिवाइस की कीमत भी बदल जाएगी.

क्या आपको खरीदना चाहिए?

अगर आप एक दमदार लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो इस पर विचार कर सकते हैं. ये एक पॉवरफुल मशीन है. अगर आप M1 या फिर कोई विंडोज लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए लैपटॉप की तलाश में है, तो इस पर अपग्रेड कर सकते हैं. परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के मामले में ये लैपटॉप आपको बिलकुल भी निराश नहीं करेगा.

इसमें मल्टी-टास्किंग आसानी से की जा सकती है. इसका इस्तेमाल क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स दोनों ही कर सकते हैं. ये डिवाइस दो एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है. डिवाइस 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करता है. आपको इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें 12MP का वेबकैम दिया गया है, जो सेंटर स्टेज और डेस्क व्यू जैसे फीचर्स के साथ आता है.

