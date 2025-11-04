सिर्फ 500 में मिल रहा है Apple AirTag जैसा ट्रैकर, ऐपल से बेहतर हैं फीचर्स

Apple AirTag की मदद से दुनियाभर में लोगों को फायदा मिला है और कई लोगों ने अपने गुण हुए या चोरी किए गए बैग, चाबी और यहां तक कि साइकल तक को खोज निकाला है. Apple AirTag की कीमत 3499 रुपये है लेकिन आज आपको कुछ सस्ते प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं. मार्केट में ढेरों ब्रांड हैं जो Apple AirTag की जैसी सुविधा देते हैं.

मार्केट में Portronics नाम के ब्रांड का ट्रैकर मौजूद है. इसकी कीमत 499 रुपये है. इसे आप अपनी किसी भी गुम होने वाले सामान पर अटैच कर सकते हैं. इसके बाद आप जब चाहें तब उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे. उदाहरण के रूप में समझे तो आप चाबी के साथ टैग लगा सकते हैं. इसके बाद अगर वह चाबी गुम हो जाती हैं तो उन्हें आसानी से खोजा जा सकता है.

ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है

Portronics के टैग लोकेशन फाइंडर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से आसानी से खरीदा जा सकता है. यह एक ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है. इसके अंदर एक सेल लगता है, जो 1 साल तक चलता है. इनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है.

मिलेगा iPhone का सपोर्ट

Portronics के लोकेशन फाइंडर iOS के साथ कंपेटेबल हैं. इसका मतलब है कि इसे आईफोन में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूज नहीं किया जा सकता है.

कई जगह होगा यूज

एक से ज्यादा लोकेशन फाइंडर का यूज कर सकते हैं. इनको बैग, वॉलेट, कीचेन, कार की चाबी, पालतु जानवर आदि पर लगा सकते हैं. अगर वह कहीं खो जाते हैं तो उनकी लोकेशन को ट्रैक करना आसान होगा.

मार्केट में और भी कई ऑप्शन

पोर्टेनिक्स के अलावा मार्केट में और भी कई ट्रैकर या कहें कि लोकेशन फाइंडर मौजूद हैं. इनका यूज करके आप सामान गुम होने से बचा सकते हैं. JioTag का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी कीमत 999 रुपये है. इसके अलावा boat, Noise, Moto आदि ब्रांड के टैग फाइंडर मिल जाएंगे.

