सिर्फ 500 में मिल रहा है Apple AirTag जैसा ट्रैकर, ऐपल से बेहतर हैं फीचर्स

Apple Airtag की मदद से गुम हुए सामान को खोज सकते हैं. इसकी मदद से मोबाइल ऐप पर लोकेशन देखी जा सकती है. इसको बैग, वॉलेट, पालतु जानवर, कार और घर की चाबी पर लगा सकते हैं. आज आपको कुछ सस्ते लोकेशन फाइंडर के बारे में बताने जा रहे हैं. इनकी कीमत 499 रुपये से शुरू होती है.

Portronics Tag का साइज 10 रुपये के सिक्के के बराबर है. (Photo: Amazon.in)
Portronics Tag का साइज 10 रुपये के सिक्के के बराबर है. (Photo: Amazon.in)

Apple AirTag की मदद से दुनियाभर में लोगों को फायदा मिला है और कई लोगों ने अपने गुण हुए या चोरी किए गए बैग, चाबी और यहां तक कि साइकल तक को खोज निकाला है. Apple AirTag की कीमत 3499 रुपये है लेकिन आज आपको कुछ सस्ते प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं. मार्केट में ढेरों ब्रांड हैं जो Apple AirTag की जैसी सुविधा देते हैं.

मार्केट में Portronics नाम के ब्रांड का ट्रैकर मौजूद है. इसकी कीमत 499 रुपये है. इसे आप अपनी किसी भी गुम होने वाले सामान पर अटैच कर सकते हैं. इसके बाद आप जब चाहें तब उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे. उदाहरण के रूप में समझे तो आप चाबी के साथ टैग लगा सकते हैं. इसके बाद अगर वह चाबी गुम हो जाती हैं तो उन्हें आसानी से खोजा जा सकता है. 

ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है

Portronics के टैग लोकेशन फाइंडर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से आसानी से खरीदा जा सकता है. यह एक ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है. इसके अंदर एक सेल लगता है, जो 1 साल तक चलता है. इनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Apple Watch का कमाल, एक महीने में दो भारतीयों की बचाई जान, मिलते हैं ये लाइफ सेविंग फीचर 

मिलेगा iPhone का सपोर्ट 

Portronics के लोकेशन फाइंडर  iOS के साथ कंपेटेबल हैं. इसका मतलब है कि इसे आईफोन में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूज नहीं किया जा सकता है. 

कई जगह होगा यूज 

एक से ज्यादा लोकेशन फाइंडर का यूज कर सकते हैं. इनको बैग, वॉलेट, कीचेन, कार की चाबी, पालतु जानवर आदि पर लगा सकते हैं. अगर वह कहीं खो जाते हैं तो उनकी लोकेशन को ट्रैक करना आसान होगा. 

यह भी पढ़ें: भारत की GDP के बराबर पहुंची Apple की मार्केट वैल्यू, iPhone 17 ने किया कमाल

मार्केट में और भी कई ऑप्शन 

पोर्टेनिक्स के अलावा मार्केट में और भी कई ट्रैकर या कहें कि लोकेशन फाइंडर मौजूद हैं. इनका यूज करके आप सामान गुम होने से बचा सकते हैं. JioTag का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी कीमत 999 रुपये है. इसके अलावा boat, Noise, Moto आदि ब्रांड के टैग फाइंडर मिल जाएंगे.

