Apple ने लॉन्च किया पावरफुल लैपटॉप MacBook Pro M5, नए चिपसेट में दिए गए हैं ये AI फीचर्स

Apple ने MacBook Pro M5 लॉन्च कर दिया है. नए M5 चिपसेट में कई AI बेस्ड कैपिब्लिटीज हैं जो ऑन डिवाइस LLM को पावर करेंगी. आइए जानते हैं क्या है खास.

MacBook Pro M5 लॉन्च
Apple ने एक नया मैकबुक लॉन्च कर दिया है. ये 14 इंच मॉडल है और इसमें Apple M5 चिपसेट दिया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि ये मैक में AI के लिए नेक्स्ट बिग लीप होगा, यानी एक बड़ा ब्रेकथ्रू जैसा. 

दरअसल Apple M5 चिपसेट में 16 कोर न्यूरल इंजन दिया गया है. इसे ख़ास तौर पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी ने कहा है कि ये प्रोसेसर बेहद पावरफुल है. 

ऐपल के M4 चिपसेट मॉडल्स के मुकाबले M5 चिपसेट 3.5x फास्टर AI परफ़ॉर्मेंस देता है, जबकि 1.6x फास्ट ग्राफिक्स है. कंपनी का दावा है कि नए न्यूरल इंजन की वजह से लोकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) से लेकर ऐप्स बनाने तक का काम आसान हो जाएगा और फास्ट भी होगा. यानी ऑन डिवाइस भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोसेसिंग हो पाएगी. 

MacBook Pro में जो SSD दी गई है वो भी 2x फास्ट है पिछले जेनेरेशन के मुकाबले. कंपनी ने दावा किया है कि ये 24 घंटे का बैकअप देगा. इसके अलावा इसमें 150GB/s की युनिफाइड मेमोरी बैंडविथ मिलती है. 

भले ही इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च पर AI के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन M5 प्रोसेसर में AI और मशीन लर्निंग को फास्ट बनाने के लिए तमाम तरह की खूबियां दी गई हैं. 

M5 में 10 कोर जीपीयू के साथ हर कोर में न्यूरल एक्सेलरेटर दिया गया है. डिस्प्ले 14 इंच की है और इसमें पिछले मॉडल के मुकाबले बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा दिया गया है जो iPhone 17 सीरीज़ में भी मिलता है. 

MacBook Pro M5 की बिक्री भारत में 22 अक्टूबर से शुरू होगी और इसकी शुरुआती क़ीमत 1 लाख 70 हज़ार रुपये है. Apple ने MacBook Pro के जरिए AI डेवेलेपर्स को टार्गेट किया है जो AI वर्कफ्लो के लिए पावरफुल कंप्यूटर चाहते हैं. 

गौरतलब है कि नॉर्मल AI बेस्ड एजेंटिक ब्राउजर्स एक बेसिक MacBook Air को बुरी तरह चोक कर देते हैं यानी सीपीयू 100% से भी ज्यादा यूज हो रहा होता है. ऐसे में AI वर्कफ्लो काफी मुश्किल से अचीव हो पाता है. लेकिन MacBook Pro M5 में ये दिक्कत ना हो इसके लिए कंपनी ने M5 चिपसेट को काफी पावरफुल बना दिया है. आने वाले समय में ये प्रोसेसर दूसरे मैकबुक में भी देखने को मिल सकता है.

