scorecardresearch
 

Feedback

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कसी चीनी कंपनियों पर नकेल, क्या फिर बढ़ जाएगा विवाद?

अमेरिका ने एक बार फिर से चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगने वाले नियमों को सख्त किया है. दरअसल,उन्होंने ने बतया कि पुराने नियमों में कुछ खामियां थीं, जिसका फायदा दुश्मन देश उठा सकते हैं. इस सख्ती के पीछे अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है.

Advertisement
X
अमेरिका ने चीन की टेक कंपनियों के लिए सख्त किए नियम. (Photo: ITG)
अमेरिका ने चीन की टेक कंपनियों के लिए सख्त किए नियम. (Photo: ITG)

अमेरिका ने एक बार फिर से चीनी कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. अमेरिका ने चीन की चुनिंदा कंपनियों पर नियमों को और सख्त कर दिया है, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. ये जानकारी रॉयटर्स से मिली है. इस महीने की शुरुआत में भी सरकारी एजेंसियों ने रिटेल स्टोर्स पर सेल हो रहे प्रतिबंधित कंपनियों के सामान को हटाया है.  

मंगलवार को फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) में वोटिंग हुई. इसके बाद 3-0 की वोटिंग के बाद फैसला लिया गया. नए डिवाइसों की मंजूरी रोकने के लिए वोटिंग की गई. इनमें कवर्ड लिस्ट में शामिल कंपनियों के पुर्जे हैं. कुछ मामले में पहले से एप्रूव्ड प्रोडक्ट पर भी रोक लगाई है. 

पुराने नियमों में खामियां थीं

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus 13s
दिवाली से ठीक पहले OnePlus का बड़ा ऐलान, पुराना फोन भी होगा नए जैसा 
Nothing Phone 3
Flipkart पर आधी कीमत पर बिका ये फोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल  
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro, दोनों स्मार्टफोन्स में किसने मारी बाजी?  
Galaxy 7 Fold
सबसे पतला और फोल्डेबल स्मार्टफोन, देखें Galaxy Fold 7 रिव्यू  
US President Donald Trump
क्या तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी संविधान को लेकर दिया बड़ा बयान 

FCC चेयरमैन ब्रेंडन कार ने बताया है कि पुराने निमयों में कुछ खामियां थीं, जिनका मिसयूज करके देश के नेटवर्क में सेंधमारी हो सकती थी. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के दुश्मन देश लगातार सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं.

यह भी पढ़ें: OnePlus लेकर आ रहा है 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन!

चीन की इन कंपनियों को खिलाफ हो चुका है एक्शन 

इससे पहले भी FCC चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले चुका Huawei, ZTE, चाइना मोबाइल और चाइना टेलीकॉम कंपनियों को 'कवर्ड लिस्ट' में शामिल किया जा चुका है. इस लिस्ट में शामिल कंपनियों के नए डिवाइस के आयात या बिक्री की अनुमति नहीं दी है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: भूल कर ना करें ये गलती, स्मार्टफोन हो सकता है हमेशा के लिए खराब

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे थे बैन आइटम 

ब्रेंडन कार ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि एजेंसी ने लाखों प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट पर एक्शन लिया था. इन हटाए गए प्रोडक्ट्स में वे आइटम शामिल थे जो 'कवर्ड लिस्ट' में थे या एफसीसी ने अप्रूव्ड नहीं किये थे. इसमें हुवावे, हैंगझोउ हिकविजन, जेडटीई के होम सिक्योरिटी कैमरे और स्मार्ट वॉच के नाम शामिल हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement