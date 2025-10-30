डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कसी चीनी कंपनियों पर नकेल, क्या फिर बढ़ जाएगा विवाद?

अमेरिका ने एक बार फिर से चीनी कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. अमेरिका ने चीन की चुनिंदा कंपनियों पर नियमों को और सख्त कर दिया है, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. ये जानकारी रॉयटर्स से मिली है. इस महीने की शुरुआत में भी सरकारी एजेंसियों ने रिटेल स्टोर्स पर सेल हो रहे प्रतिबंधित कंपनियों के सामान को हटाया है.

मंगलवार को फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) में वोटिंग हुई. इसके बाद 3-0 की वोटिंग के बाद फैसला लिया गया. नए डिवाइसों की मंजूरी रोकने के लिए वोटिंग की गई. इनमें कवर्ड लिस्ट में शामिल कंपनियों के पुर्जे हैं. कुछ मामले में पहले से एप्रूव्ड प्रोडक्ट पर भी रोक लगाई है.

पुराने नियमों में खामियां थीं

FCC चेयरमैन ब्रेंडन कार ने बताया है कि पुराने निमयों में कुछ खामियां थीं, जिनका मिसयूज करके देश के नेटवर्क में सेंधमारी हो सकती थी. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के दुश्मन देश लगातार सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं.

चीन की इन कंपनियों को खिलाफ हो चुका है एक्शन

इससे पहले भी FCC चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले चुका Huawei, ZTE, चाइना मोबाइल और चाइना टेलीकॉम कंपनियों को 'कवर्ड लिस्ट' में शामिल किया जा चुका है. इस लिस्ट में शामिल कंपनियों के नए डिवाइस के आयात या बिक्री की अनुमति नहीं दी है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे थे बैन आइटम

ब्रेंडन कार ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि एजेंसी ने लाखों प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट पर एक्शन लिया था. इन हटाए गए प्रोडक्ट्स में वे आइटम शामिल थे जो 'कवर्ड लिस्ट' में थे या एफसीसी ने अप्रूव्ड नहीं किये थे. इसमें हुवावे, हैंगझोउ हिकविजन, जेडटीई के होम सिक्योरिटी कैमरे और स्मार्ट वॉच के नाम शामिल हैं.

