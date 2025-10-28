OnePlus लेकर आ रहा है 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन!

स्मार्टफ़ोन में मेगापिक्सल वॉर के बाद अब बैटरी पावर की जंग चल रही है. हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा पावर की बैटरी वाला स्मार्टफ़ोन लॉन्च करना चाहती है. मेगापिक्सल के मुकाबले ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन दिनों हेवी ऐप्स और ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ OnePlus जल्द ही 8,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफ़ोन लॉन्च कर सकता है. चीन में कंपनी ने OnePlus 15 लॉन्च कर दिया है जो कंपनी का इस साल का फ़्लैगशिप भी है. इस फ़ोन में भी कंपनी ने 7000 mAh से ज्यादा की बैटरी है.

इस स्मार्टफ़ोन से कंपनी मोबाइल गेमर्स को टार्गेट कर रही है. फास्ट चार्जिंग और पावरफुल बैटरी की सबसे ज्यादा ज़रूरत इन दिनों गेमर्स को है, क्योंकि भारत में E Sports को लेकर सरकार भी काफी उत्साह दिखा रही है. ग़ौरतलब है कि पीएम मोदी भारत को ESports का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं.

लीक्ड स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक़ OnePlus एक ख़ास फ़ोन Turbo पर काम कर रहा है. इस फ़ोन में 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले है और इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा.

इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी होगी जिसकी पावर 8,000mAh बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक़ OnePlus Turbo की टेस्टिंग भारत में भी चल रही है और ये दिसंबर तक लॉन्च भी किया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि OnePlus Turbo में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा. इतना ही नहीं, ये स्मार्टफ़ोन 100W फास्ट चार्जिंग तक सपोर्ट कर सकता है. यानी बैटरी भी ज्यादा चलेगी और ये फुल चार्ज भी जल्दी हो जाएगा.

OnePlus Turbo हाई रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करेगा और इसमें कूलिंग के लिए भी ख़ास तौर पर काम किया गया है ताकि गेमिंग के दौरान ये फ़ोन ओवरहीट ना हो. बताया जा रहा है कि इसमें OnePlus ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम यूज़ कर रही है.

