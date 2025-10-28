scorecardresearch
 

Feedback

OnePlus लेकर आ रहा है 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन!

OnePlus गेमर्स के लिए एक खास स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक OnePlus Turbo में 8000mAh की बैटरी होगी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा.

Advertisement
X
OnePlus Ace
OnePlus Ace

स्मार्टफ़ोन में मेगापिक्सल वॉर के बाद अब बैटरी पावर की जंग चल रही है. हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा पावर की बैटरी वाला स्मार्टफ़ोन लॉन्च करना चाहती है. मेगापिक्सल के मुकाबले ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन दिनों हेवी ऐप्स और ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होती है. 

रिपोर्ट के मुताबिक़ OnePlus जल्द ही 8,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफ़ोन लॉन्च कर सकता है. चीन में कंपनी ने OnePlus 15 लॉन्च कर दिया है जो कंपनी का इस साल का फ़्लैगशिप भी है. इस फ़ोन में भी कंपनी ने 7000 mAh से ज्यादा की बैटरी है. 

इस स्मार्टफ़ोन से कंपनी मोबाइल गेमर्स को टार्गेट कर रही है. फास्ट चार्जिंग और पावरफुल बैटरी की सबसे ज्यादा ज़रूरत इन दिनों गेमर्स को है, क्योंकि भारत में E Sports को लेकर सरकार भी काफी उत्साह दिखा रही है. ग़ौरतलब है कि पीएम मोदी भारत को ESports का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus 13R
OnePlus 13R पर 8 हजार रुपये से ज्यादा डिस्काउंट, Flipkart पर मिलेगी डील  
भारत में लॉन्चिंग को तैयार OnePlus 15, कंपनी ने किया कंफर्म, मिलेंगे ये फीचर्स  
OnePlus 15
पावरफुल OnePlus 15 लॉन्च, फीचर्स कर देंगे हैरान, इतनी है कीमत  
OnePlus 15
सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7300mAh की बैटरी, OnePlus 15 की आज लॉन्चिंग  
कल लॉन्च होगा OnePlus 15, मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7,300mAh की बैटरी  

लीक्ड स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक़ OnePlus एक ख़ास फ़ोन Turbo पर काम कर रहा है. इस फ़ोन में 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले है और इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा. 

इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी होगी जिसकी पावर 8,000mAh बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक़ OnePlus Turbo की टेस्टिंग भारत में भी चल रही है और ये दिसंबर तक लॉन्च भी किया जा सकता है. 

Advertisement

बताया जा रहा है कि OnePlus Turbo में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा. इतना ही नहीं, ये स्मार्टफ़ोन 100W फास्ट चार्जिंग तक सपोर्ट कर सकता है. यानी बैटरी भी ज्यादा चलेगी और ये फुल चार्ज भी जल्दी हो जाएगा.

OnePlus Turbo हाई रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करेगा और इसमें कूलिंग के लिए भी ख़ास तौर पर काम किया गया है ताकि गेमिंग के दौरान ये फ़ोन ओवरहीट ना हो. बताया जा रहा है कि इसमें OnePlus ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम यूज़ कर रही है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement