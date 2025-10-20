दिवाली के दौरान भूल कर ना करें ये गलती, स्मार्टफोन हो सकता है हमेशा के लिए खराब

दिवाली के दौरान पटाखों, रोशनी और सजावट के बीच स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. चाहे फोटोज क्लिक करनी हों या फिर कोई रेसिपी देखनी हो. इसलिए लोग दिवाली सेलेब्रेशन के दौरान अक्सर फोन अपनी जेब में ये हाथ में ही रखते हैं. इसी समय मोबाइल की बैटरी गर्म होने, गलत चार्जिंग आदतों और लापरवाही की वजह से मोबाइल ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं.

अगर आप त्योहार के दौरान अपने मोबाइल को सेफ रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपका फोन फटे या जले तो कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें. आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर इस दौरान फोन में ब्लास्ट हो गया या जल गया तो आपको क्या करना है.

पटाखों के पास मोबाइल न रखें

पटाखों की चिंगारी, धुआं और तेज़ तापमान बैटरी को नुक़सान पहुंचाता है. ज्यादातर मोबाइल ब्लास्ट या आग लगने की वजह उसकी बैटरी ही होती है जो Lithium ion की बनी होती है. अगर दिवाली के दौरान फोन गिर जाए तो भी आप उस फोन को कम से कम दिवाली के दिन यूज करने से बचें. कई बार फोन गिरने से उसकी बैटरी पर इंपैक्ट पड़ता है और ओवरहीट होकर जल भी सकता है. चूंकि दिवाली सेलेब्रेशन में पटाखे और दीए होते ही हैं ऐसे में मोबाइल ब्लास्ट या फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं.

नकली या सस्ते चार्जर से बचें

सस्ते या ड्यूप्लिकेट चार्जर बैटरी में गलत वोल्टेज भेजते हैं, जिससे बैटरी फूल सकती है और विस्फोट का ख़तरा बढ़ जाता है. हमेशा कंपनी द्वारा सर्टिफिाइड (Original/Certified) चार्जर ही इस्तेमाल करें.

मोबाइल को ज़्यादा देर तक चार्ज पर न छोड़ें

पूरी रात चार्जिंग पर लगा मोबाइल गर्म होकर ख़तरा बढ़ा सकता है. बेहतर है कि बैटरी को 20% से 80% के बीच चार्ज रखें. सेटिंग्स में आपको 80% तक चार्ज करके रोक देने का ऑप्शन होता है आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं.

गर्मी से बचाएँ

दीये, पटाखे और रॉकेट मोबाइल के आसपास बहुत गर्मी पैदा करते हैं. अगर फोन पहले से गर्म हो, तो उसे कुछ समय के लिए बंद कर दें या ठंडी जगह रख दें. कभी भी पटाखे जलाते वक्त फोन अपनी जेब या हाथ में ना रखें. पटाखे की एक चिंगारी भी आपके स्मार्टफोन को खराब कर सकती है.

टूटी स्क्रीन या खराब बैटरी को नज़रअंदाज़ न करें

यदि बैटरी फूली हुई दिखे, जलने की गंध आए या स्क्रीन बाहर उठी लगे, तुरंत सर्विस सेंटर जाएं. ऐसे फ़ोन में फटने य ब्लास्ट होने के चासेंस काफी ज्यादा हो जाते हैं.

पावर बैंक का सही इस्तेमाल करें

पावर बैंक को कपड़ों में लपेटकर या तकिए के नीचे रखकर चार्ज न करें. हवा का रास्ता ज़रूरी है, वरना गर्मी बढ़ सकती है. एयर सर्कुलेशन का पूरा ध्यान रखें.

